La Justicia Federal de Santa Fe condenó a tres integrantes de una familia oriunda de Recreo por un hecho vinculado al transporte de más de 700 gramos de cocaína detectado durante un operativo de control realizado sobre la ruta provincial 70, en la ciudad de Rafaela.
Familia de Recreo condenada por viajar a Rafaela con más de 700 gramos de cocaína
La sentencia recayó sobre un hombre y dos mujeres, detenidos en 2019 por la tenencia de 710,80 gramos de cocaína que fueron descubiertos durante un control vehicular de Gendarmería. La investigación determinó que uno de los envoltorios con droga estaba escondido entre las prendas de uno de los niños que viajaban junto al grupo.
La sentencia fue dictada el pasado 19 de junio por el juez federal Luciano Lauría, en el marco de un juicio abreviado impulsado por la fiscal federal coadyuvante Jimena Caula. Los condenados son Carlos Alberto Galizzi, de 46 años; Micaela Evelyn De la Mata, de 45; y Melani Sabrina Romero, de 27 años, hija de esta última.
El caso se remonta al 27 de abril de 2019, cuando personal del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de un Renault Twingo que circulaba por el acceso este de la ciudad. En el vehículo viajaban los tres adultos junto a dos niños de 11 y 14 años.
Durante la requisa, los agentes encontraron dos envoltorios rectangulares que contenían un total de 710,80 gramos de clorhidrato de cocaína. Uno de los paquetes fue hallado entre las prendas de uno de los menores que integraban el grupo familiar, mientras que el otro estaba en poder de Romero.
Entre la ropa de un niño
En los fundamentos de la resolución, Lauría remarcó que quedó acreditado que la droga fue secuestrada “desde el interior de las prendas de uno de los menores y de Melani Sabrina Romero”, circunstancia que surgió de la actuación realizada por los efectivos de Gendarmería durante el procedimiento.
El magistrado también sostuvo que se demostró la vinculación de los tres acusados con el estupefaciente encontrado en el automóvil en el que se trasladaban. Según valoró, la evidencia reunida durante la investigación permitió establecer la relación material de Galizzi, De la Mata y Romero con la cocaína secuestrada.
En el operativo también fueron incautados 59.550 pesos en efectivo, suma que había sido secuestrada junto con otros elementos de interés para la causa.
De transporte a tenencia
Inicialmente, los tres imputados habían sido procesados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por haberse servido de un menor de 18 años para cometerlo. Incluso, Galizzi permaneció detenido con prisión preventiva, mientras que las dos mujeres atravesaron el proceso en libertad.
Sin embargo, al acordarse la realización de un juicio abreviado, la fiscalía modificó la calificación legal y encuadró la conducta como tenencia de estupefacientes, figura prevista en el artículo 14 de la Ley 23.737.
A partir de ese acuerdo, el tribunal declaró la admisibilidad del procedimiento abreviado y condenó a los tres acusados como autores del delito de tenencia de estupefacientes.
Penas en suspenso
La sentencia impuso a Galizzi, De la Mata y Romero una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y una multa de 4.000 pesos para cada uno. El juez destacó que ninguno registraba antecedentes condenatorios y que el monto de la pena permitía dejar su cumplimiento en suspenso.
Además, durante dos años deberán fijar residencia, someterse al control del patronato correspondiente, abstenerse de consumir estupefacientes y evitar cualquier vínculo con personas relacionadas con la comercialización o el consumo de drogas.
Por otra parte, se dispuso la devolución del Renault Twingo secuestrado durante el procedimiento y la futura destrucción de la cocaína incautada en un acto público, conforme a lo previsto por la legislación vigente.