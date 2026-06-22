Tribunal Oral Federal

Familia de Recreo condenada por viajar a Rafaela con más de 700 gramos de cocaína

La sentencia recayó sobre un hombre y dos mujeres, detenidos en 2019 por la tenencia de 710,80 gramos de cocaína que fueron descubiertos durante un control vehicular de Gendarmería. La investigación determinó que uno de los envoltorios con droga estaba escondido entre las prendas de uno de los niños que viajaban junto al grupo.