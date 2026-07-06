La investigación por la desaparición de Delicia Mamani Mamani, una estudiante de 25 años oriunda de Córdoba, dio un giro trascendental después de siete meses sin respuestas.
Desaparición de una estudiante en Córdoba: la Justicia investiga una posible red de trata
La causa por la desaparición de Delicia Mamani Mamani, una joven de 25 años que fue vista por última vez cuando se dirigía a cursar el profesorado, pasó al fuero federal. La investigación ahora apunta a la posible actuación de una organización dedicada a la trata de personas y tiene a un familiar de la víctima como principal sospechoso.
La Justicia federal asumió la causa al considerar que existen elementos suficientes para investigar el caso como un posible hecho de trata de personas, una hipótesis que la familia de la joven sostuvo desde el comienzo y que ahora será analizada bajo los protocolos específicos previstos para este tipo de delitos.
Una desaparición rodeada de interrogantes
Delicia Mamani Mamani fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025. Esa mañana salió de su vivienda ubicada en la zona de Punta de Agua, en la provincia de Córdoba, y caminó hasta la parada del colectivo con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde cursaba el profesorado de Magisterio.
Sin embargo, nunca llegó al establecimiento educativo y desde entonces no volvió a tenerse noticias certeras sobre su paradero.
De acuerdo con la investigación, la joven llevaba únicamente una mochila con una computadora portátil y un cambio de ropa. No tenía dinero suficiente para emprender un viaje, tampoco contaba con pasaporte y, según sus allegados, no había manifestado intención alguna de abandonar su hogar.
Horas después de su desaparición, la madre recibió un mensaje enviado desde el teléfono celular de Delicia que decía: "Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes". Días más tarde apareció una carta manuscrita con el mismo contenido. Para la familia, ese mensaje nunca resultó creíble y siempre sostuvo que la joven no lo había escrito voluntariamente.
Desde los primeros días, docentes, compañeros de estudio y organizaciones sociales realizaron movilizaciones para exigir que la búsqueda avanzara bajo la hipótesis de una desaparición forzada o un posible caso de trata de personas. Durante meses cuestionaron que la principal línea investigativa apuntara a una supuesta decisión voluntaria de la estudiante de abandonar su entorno.
La investigación apunta a una posible red de trata
El cambio de fuero representa un punto de inflexión en la causa. La intervención de la Justicia federal implica que ahora se investigará la posible existencia de una organización dedicada a captar y explotar mujeres en situación de vulnerabilidad, además de aplicar protocolos específicos para este tipo de delitos.
La familia es representada por las abogadas Natalia Lescano y Alina Dutto, quienes sostuvieron que el expediente reúne indicios compatibles con un caso de trata y cuestionaron la demora en adoptar esa línea investigativa. Según explicaron, la nueva etapa permitirá ampliar las medidas de prueba y profundizar el análisis sobre los posibles responsables.
Uno de los principales sospechosos es Cancio Tencuri Flores, cuñado de Delicia, conocido con el apodo de "El viajante". De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, el hombre mantenía una actividad laboral poco clara, realizaba frecuentes desplazamientos y contaba con ingresos que no podían justificarse fácilmente.
Además, fue quien realizó la primera denuncia por la desaparición de la joven en Jujuy, presentándose falsamente como su hermano.
La investigación también incorporó otros elementos que despertaron sospechas. Entre ellos, el envío a la madre de Delicia de un video en el que supuestamente la joven aparecía en la terminal de Villazón, en Bolivia, acompañado por un mensaje que buscaba transmitir tranquilidad.
Para los investigadores y para la familia, esas comunicaciones lejos de aclarar lo ocurrido profundizaron las dudas sobre una posible maniobra para desviar la investigación.
Los familiares sostienen además que, tiempo antes de la desaparición, Delicia había sido llevada contra su voluntad a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva y que el ahora sospechoso había amenazado a la madre con cobrarse una supuesta deuda "a través" de su hija. Estos antecedentes forman parte de las actuaciones que ahora analiza la Justicia federal.
En el marco del avance de la causa ya fue librada una orden de captura contra Cancio Tencuri Flores, quien permanece prófugo. Mientras tanto, la comunidad educativa donde estudiaba Delicia continúa impulsando campañas para mantener vigente la búsqueda y reclamar su aparición con vida.
Docentes y compañeros insistieron en que la investigación no debe detenerse y reiteraron que las personas "no desaparecen", por lo que consideran fundamental agotar todas las instancias para esclarecer qué ocurrió con la estudiante.
La familia, por su parte, aseguró que mantiene la esperanza de encontrarla y confía en que el cambio de enfoque judicial permita avanzar hacia el esclarecimiento del caso.