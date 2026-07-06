Investigación federal

Desaparición de una estudiante en Córdoba: la Justicia investiga una posible red de trata

La causa por la desaparición de Delicia Mamani Mamani, una joven de 25 años que fue vista por última vez cuando se dirigía a cursar el profesorado, pasó al fuero federal. La investigación ahora apunta a la posible actuación de una organización dedicada a la trata de personas y tiene a un familiar de la víctima como principal sospechoso.