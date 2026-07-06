Luego de una nueva escalada de violencia en Santa Fe —con dos homicidios registrados en menos de 24 horas—, el Ministerio de Justicia y Seguridad brindó un balance de los procedimientos preventivos realizados durante la última semana y se refirió además a distintas investigaciones que permanecen en curso, entre ellas los recientes crímenes y la detención de dos efectivos de la Brigada Motorizada.
Gobierno destacó los operativos y ratificó su política contra la corrupción policial
El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, presentó el balance semanal de los procedimientos realizados en la ciudad de Santa Fe, donde se controlaron miles de personas y vehículos. También respondió sobre los dos crímenes ocurridos durante el fin de semana y la investigación que involucra a dos policías de la Brigada Motorizada.
El encargado de exponer el informe fue el subsesecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, quien sostuvo que las acciones forman parte del plan de seguridad impulsado por el ministro Pablo Cococcioni y el gobernador Maximiliano Pullaro.
Durante la conferencia, el funcionario precisó que en la ciudad de Santa Fe se realizaron unas 12.000 identificaciones de personas y alrededor de 3.000 controles sobre vehículos, procedimientos destinados a verificar antecedentes penales, pedidos de captura u otros requerimientos judiciales.
Operativos especiales
A ello se sumaron los operativos especiales desplegados durante el inicio del receso invernal, con especial énfasis en los espacios públicos y sectores de mayor circulación de vecinos y turistas.
"Se implementó un intenso operativo de control de trapitos para que las actividades recreativas, familiares y culturales puedan desarrollarse con tranquilidad", explicó.
Como resultado de esos procedimientos, más de 300 personas fueron trasladadas en aplicación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, mientras que otras 100 quedaron a disposición de la Justicia por distintos delitos y contravenciones.
Dos homicidios bajo investigación
La conferencia estuvo atravesada por las consultas vinculadas a los dos homicidios ocurridos durante el fin de semana.
Respecto del crimen registrado en calle Arenales al 4600, donde un hombre murió tras recibir un disparo de escopeta, Montenotte indicó que los primeros elementos reunidos por la investigación apuntan a un conflicto familiar ocurrido dentro de una vivienda.
"Lo que se está investigando es una situación vinculada aparentemente a un conflicto familiar. La víctima recibió heridas de escopeta, fue trasladada al hospital Cullen y posteriormente se confirmó su fallecimiento", señaló.
Consultado sobre las versiones que mencionan a un hermanastro como presunto autor del disparo, el funcionario aclaró que hasta el momento no existían detenciones informadas oficialmente.
"No tenemos ninguna información de que se haya procedido a la detención de algún familiar. Será el fiscal quien determine los pasos de la investigación en las próximas horas", afirmó.
También fue consultado sobre el fallecimiento del hombre apuñalado durante la madrugada en barrio Chalet, quien murió este lunes en el hospital Cullen luego de varias horas de agonía. En ese caso, Montenotte evitó brindar mayores precisiones.
"Hasta el momento no tengo más detalles sobre esa situación", respondió al ser consultado acerca del ataque ocurrido en Gaboto al 1000.
Investigación por presunta corrupción policial
Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue la detención de dos efectivos pertenecientes a la Brigada Motorizada, quienes son investigados por un presunto pedido de dinero a una persona aprehendida.
Sin avanzar sobre aspectos que forman parte de la causa judicial, Montenotte remarcó que el Gobierno provincial mantiene una política de tolerancia cero frente a hechos de corrupción dentro de la fuerza.
"Es prioritario esclarecer cualquier hecho de corrupción. Como ha planteado el gobernador, debemos separar la paja del trigo y apartar de la institución a quienes cumplen mal sus funciones", sostuvo.
El funcionario agregó que la intención del Ejecutivo es proteger el trabajo de la mayoría de los efectivos policiales que desarrollan correctamente sus tareas. "No vamos a permitir ningún hecho de corrupción que empañe el trabajo de tantos policías que hacen eficientemente su labor", enfatizó.
Sobre la causa en particular, indicó que la investigación deberá establecer con precisión las circunstancias del episodio, aunque confirmó que la sospecha gira en torno a un supuesto pedido de dinero en moneda extranjera. "Aparentemente hubo un pedido de dólares, pero todo eso deberá ser esclarecido durante el proceso judicial", manifestó.
El llamado a denunciar
Finalmente, Montenotte convocó a los ciudadanos a aportar información cuando adviertan situaciones irregulares o delitos, remarcando la importancia del sistema de emergencias 911 como herramienta para la prevención y la investigación criminal.
Según expresó, los datos suministrados por la ciudadanía permiten orientar investigaciones, fortalecer el trabajo preventivo y facilitar el esclarecimiento de distintos hechos delictivos.