Tras un fin de semana trágico

Gobierno destacó los operativos y ratificó su política contra la corrupción policial

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, presentó el balance semanal de los procedimientos realizados en la ciudad de Santa Fe, donde se controlaron miles de personas y vehículos. También respondió sobre los dos crímenes ocurridos durante el fin de semana y la investigación que involucra a dos policías de la Brigada Motorizada.