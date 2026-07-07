El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará este martes con una nueva audiencia en la que prestarán declaración varios familiares del niño, desaparecido hace dos años en la provincia de Corrientes.
Juicio por Loan Peña: quiénes declararán en la quinta audiencia
El proceso oral continuará con nuevos testimonios de allegados al menor, mientras avanza la investigación sobre su desaparición ocurrida en Corrientes.
De acuerdo con información del expediente, el fiscal Carlos Schaeffer convocó a Miguel Ángel Noguera, Diego Arnaldo Peña, Roque Valeriano Noguera, Alfonso Benítez, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera para que brinden su testimonio ante el tribunal.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal también citó a Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre, quienes deberán comparecer durante esta etapa del debate oral.
La quinta audiencia
La audiencia de este martes corresponde a la quinta jornada del juicio oral y público que busca esclarecer las circunstancias de la desaparición del niño, quien tenía 5 años cuando fue visto por última vez.
Loan desapareció en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había participado de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y, posteriormente, se dirigió junto a otras personas hacia un naranjal. Desde ese momento se perdió todo rastro de su paradero.
Los acusados
El debate se desarrolla en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.
En la causa, el Tribunal Federal de Corrientes juzga al ex comisario Walter Maciel; a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; a Laudelina Peña, tía del menor; a Antonio Bernardino Benítez; a Mónica del Carmen Millapi; y a Daniel "Fierrito" Ramírez.
La investigación paralela
En paralelo, otra causa judicial analiza el presunto encubrimiento y las maniobras que habrían desviado la investigación sobre la desaparición del niño.
En ese expediente son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, todos imputados por distintos delitos relacionados con el supuesto encubrimiento y el desvío de la pesquisa.