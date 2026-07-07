Quedó en prisión preventiva una mujer de 20 años e iniciales ATGC que es investigada por haber robado dinero en un local comercial en San Justo. Así fue dispuesto por el juez Sebastián Szeifert, en una audiencia que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Prisión preventiva para una mujer acusada de robar y agredir a la dueña de un comercio en San Justo
Así fue ordenado a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A la imputada además se le atribuyó haber roto el vidrio de una ventana del negocio. El ilícito fue registrado por una cámara de seguridad.
La fiscal Daniela Montegrosso está a cargo de la investigación y es quien solicitó la medida cautelar impuesta. En tal sentido, puntualizó que “los riesgos procesales estaban vinculados a la violencia que la imputada ejerció durante el ilícito a fin de procurar su impunidad”, y agregó que “la preventiva era necesaria para resguardar a la víctima”.
Caja registradora
“El miércoles 24 de junio alrededor de las 7:45 de la mañana, la mujer investigada llevó adelante su accionar delictivo en un local comercial ubicado en calle San Martín al 1.500”, especificó la fiscal.
“La imputada forcejeó con la propietaria del negocio, la agredió con un golpe de puño y se apoderó ilegítimamente del dinero que estaba en una caja registradora ubicada detrás de un mostrador”, relató Montegrosso.
En tanto, la fiscal puntualizó que “dos horas más tarde, la investigada volvió al local e instó a la víctima a borrar el video que había registrado una cámara de seguridad al momento del robo”, y aclaró que “la mujer intimidada no accedió y la filmación forma parte de las evidencias recopiladas en el legajo penal”.
Además, Montegrosso relató que “inmediatamente después, la imputada salió a la vereda y arrojó un cascote hacia una ventana del negocio”, y añadió que “como consecuencia, se rompió el vidrio de la abertura”.
“Aunque la mujer de iniciales ATGC intentó alejarse, varios vecinos la interceptaron y la retuvieron hasta que llegaron agentes policiales que la aprehendieron”, destacó.
Teléfono celular
La fiscal hizo referencia a que “a la imputada también se le atribuyó un hecho ilícito cometido en febrero de este año”. Al respecto, precisó que “encubrió el hurto de un teléfono celular y obtuvo rédito económico al venderlo”.
La mujer es investigada como autora de robo, daño y encubrimiento con ánimo de lucro.