Judiciales

Prisión preventiva para una mujer acusada de robar y agredir a la dueña de un comercio en San Justo

Así fue ordenado a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A la imputada además se le atribuyó haber roto el vidrio de una ventana del negocio. El ilícito fue registrado por una cámara de seguridad.