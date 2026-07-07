En un clima de expectativa y emoción, se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de Malabrigo el sorteo público de preselección para las 12 viviendas que se encuentran en construcción en la ciudad. La actividad fue organizada por los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y contó con una amplia participación de vecinos inscriptos, además de autoridades provinciales y municipales.
Doce familias quedaron preseleccionadas en el sorteo de viviendas que se construyen en Malabrigo
Con una importante participación de vecinos, se llevó adelante el sorteo público de preselección para las 12 viviendas que se construyen en Malabrigo. Las unidades habitacionales presentan un 85 % de avance y las familias seleccionadas deberán completar ahora el proceso de validación de la documentación para acceder a la adjudicación.
Una de las beneficiarias, Giuliana, expresó su emoción tras conocer el resultado del sorteo. "Esto es un sueño para mí. Desde chica tuve que mudarme muchas veces y no quería que mi hijo pasara por lo mismo. Hoy siento que ese sueño empieza a hacerse realidad", comentó.
Entre los presentes estuvieron el director provincial de la Delegación Regional Reconquista de la DPVyU, Oscar Duarte; el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina; integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de distintas instituciones locales.
Un proyecto que también impulsa la economía local
Durante el acto, Ramsés Medina destacó que la construcción de las viviendas bajo administración municipal permite que la inversión tenga un impacto directo en la comunidad.
Según explicó, este esquema favorece la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en comercios de la ciudad, generando un movimiento económico que trasciende la ejecución de las obras y beneficia a distintos sectores de Malabrigo.
Por su parte, el intendente Roberto Spontón valoró el avance del programa habitacional y reconoció que la demanda de viviendas continúa siendo superior a la oferta disponible. En ese sentido, manifestó la intención de continuar gestionando nuevos proyectos que permitan ampliar el acceso a soluciones habitacionales para las familias de la ciudad.
Cómo fue el proceso de preselección
El sorteo se realizó bajo un sistema de cupos establecido previamente para garantizar criterios de acceso y transparencia.
Del total de unidades, siete corresponden al cupo de demanda general, mientras que las restantes fueron destinadas a bomberos voluntarios, personal de fuerzas de seguridad con distinta antigüedad de servicio, personas con discapacidad motriz y personas con otras discapacidades o trasplantadas.
Las familias preseleccionadas deberán atravesar ahora la etapa de revisión y validación de la documentación presentada ante el Registro Provincial antes de la adjudicación definitiva.
Viviendas próximas a finalizarse
Las 12 unidades habitacionales se construyen sobre las calles 1° de Mayo, Humberto Camilato y Gladis Mugnier y presentan un avance cercano al 85 %.
Actualmente, los trabajos se concentran en las tareas finales de pintura exterior, el acondicionamiento de los espacios perimetrales y la instalación de las estructuras que sostendrán los calefones solares.
Las viviendas corresponden a modelos de dos dormitorios, tanto en su versión tradicional como adaptada para personas con discapacidad. La inversión destinada a la obra supera los 659 millones de pesos, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional y brindar una respuesta a familias que esperan acceder a su vivienda propia.