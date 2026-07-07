Etapa final de la obra

Doce familias quedaron preseleccionadas en el sorteo de viviendas que se construyen en Malabrigo

Con una importante participación de vecinos, se llevó adelante el sorteo público de preselección para las 12 viviendas que se construyen en Malabrigo. Las unidades habitacionales presentan un 85 % de avance y las familias seleccionadas deberán completar ahora el proceso de validación de la documentación para acceder a la adjudicación.