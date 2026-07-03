Desde Santo Domingo

Educar produciendo: la cabaña Braford que nació en una escuela y hoy es referencia regional

La Escuela Agrotécnica Los Colonizadores volverá a participar del tradicional remate de la Cabaña El Amargo con un lote de 12 vaquillonas preñadas, consolidando un proyecto que combina mejoramiento genético, producción y formación de estudiantes. A una década de sus primeros pasos, la cabaña Braford del establecimiento se transformó en un caso único dentro del sistema educativo agropecuario argentino.