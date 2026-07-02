La infraestructura logística y el futuro de la Vía Navegable Troncal fueron los ejes del panel "Corredores para el desarrollo: integración logística y transporte", realizado en el marco del Seminario ACSOJA 2026.
Nueva etapa para la "Hidrovía" con impulso de inversiones, desarrollo federal y mayor competitividad
Referentes del sector público y privado destacaron la adjudicación de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal como punto de inflexión para la logística argentina. El nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad del complejo agroexportador, el desarrollo de nuevos nodos productivos y consolidar una visión federal del sistema de transporte.
Con la moderación de Manuel Villagra (Bolsa de Cereales de Entre Ríos), participaron Cristian Cunha, secretario de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe; Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación; y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).
Durante el panel los expositores coincidieron en que la adjudicación del nuevo contrato inaugura una etapa de previsibilidad para las inversiones en infraestructura portuaria y navegación, con impactos que alcanzan a toda la región productiva.
"El consenso fue el rasgo distintivo de este proceso. Durante un año y medio trabajamos junto a las provincias, los usuarios y las cámaras del sector para construir los pliegos que hoy permiten contar con un contrato adjudicado y con reglas claras para los próximos años", afirmó Arreseygor.
El funcionario destacó que, por primera vez en la historia de la concesión, el proceso incluyó audiencias ambientales y públicas abiertas, además de una auditoría de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), orientada a fortalecer la transparencia y las condiciones de competencia, pensando en una concesión de largo plazo.
La nueva concesión comprende cerca de 1.500 kilómetros de vía navegable, desde el océano hasta el norte argentino, incorporando mejoras que permitirán ampliar la capacidad operativa y potenciar el desarrollo de nuevos nodos logísticos. No solamente incluye profundización, sino también asistencia en navegación y reducción tarifaria de 13.5%.
"La incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal será esencial para el desarrollo de sus puertos y de toda la navegación sobre los ríos interiores. Este contrato va mucho más allá de Rosario y abre una nueva etapa para el desarrollo federal de la infraestructura portuaria", señaló.
Según explicó, las inversiones previstas en dragado, señalización, tecnología y administración del sistema reducirán costos logísticos, incrementarán la previsibilidad para los operadores y favorecerán el crecimiento de nuevos polos portuarios en el norte del corredor.
"El norte de Timbúes y el sur de Entre Ríos vivirán durante los próximos diez o quince años un desarrollo comparable al del Gran Rosario en la década del noventa, con nuevas especializaciones productivas y mayor integración regional", proyectó el funcionario.
Avances en Tecnología y Reducción de Costos Logísticos
Desde la perspectiva de los usuarios de la hidrovía, Idígoras valoró el nuevo esquema concesionado como una herramienta para recuperar competitividad frente a los principales países exportadores. Al respecto expresó que
"Estamos frente a un hito histórico: una concesión a riesgo empresarial, con un plan de infraestructura para la próxima década que permitirá colocar a nuestros puertos en condiciones de competencia similares a las de Brasil, Estados Unidos y otros grandes exportadores", sostuvo.
El presidente de CIARA-CEC recordó que el sistema vigente había sido concebido para una producción nacional cercana a 80 millones de toneladas, mientras que actualmente Argentina moviliza alrededor de 160 millones de toneladas, lo que hace indispensable ampliar la capacidad y eficiencia de la principal vía de salida de las exportaciones.
El panel también abordó la articulación entre la infraestructura fluvial y la logística terrestre. En ese sentido, Cunha presentó los avances del sistema TOP 5.0, implementado por la provincia de Santa Fe para optimizar el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario.
Cada campaña llega a esa región cerca de dos millones de camiones, situación que históricamente generó congestión, demoras y elevados costos logísticos. El nuevo sistema incorpora herramientas tecnológicas para ordenar los flujos de ingreso y asegurar una operación continua de las terminales portuarias.
Impacto Regional de la Nueva Concesión Portuaria
"El objetivo ya no es ordenar el caos, sino construir un sistema logístico inteligente que permita mantener un flujo constante de carga hacia los puertos, beneficiando a productores, transportistas, terminales y comunidades", explicó.
Los expositores coincidieron además en que el nuevo escenario permitirá impulsar una logística cada vez más multimodal, con mayor participación del transporte ferroviario y del cabotaje fluvial, reduciendo la dependencia del camión para los movimientos de larga distancia.
En ese contexto, Entre Ríos aparece como uno de los principales protagonistas de la nueva etapa. La incorporación de sus puertos al sistema troncal, junto con futuros proyectos de cabotaje y nodos multipropósito, abre oportunidades para fortalecer la competitividad regional, ampliar las alternativas logísticas del norte argentino y acompañar el crecimiento de la producción agroindustrial con una infraestructura moderna, eficiente y de alcance federal.