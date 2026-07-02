Seminario de ACSOJA

Nueva etapa para la "Hidrovía" con impulso de inversiones, desarrollo federal y mayor competitividad

Referentes del sector público y privado destacaron la adjudicación de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal como punto de inflexión para la logística argentina. El nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad del complejo agroexportador, el desarrollo de nuevos nodos productivos y consolidar una visión federal del sistema de transporte.