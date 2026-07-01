Un avance récord en el sector agrícola sostuvo el nivel de actividad general en la economía nacional. Pero pilares fundamentales como la industria y la construcción interrumpieron su marcha de recuperación
El campo tira del carro pero la industria frena: nueva radiografía de una economía a dos velocidades
A pesar de acumular siete meses ininterrumpidos de incipiente crecimiento, la actividad en la Argentina volvió a mostrar fuertes signos de disparidad. Consumo, trabajo y salarios parecen estabilizarse. La recaudación volvió a terreno positivo.
En paralelo, las variables que marcan el termómetro diario de la población —el consumo, el empleo y los salarios— transitan un escenario heterogéneo, alternando fuertes retrocesos interanuales con leves atisbos de estabilización en los meses más recientes
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró un tenue incremento del 0,03% durante mayo de 2026. Así o revela un nueo informe del Centro de Investigaciones del Ciclo Económico.
Con este resultado mensual, el indicador macroeconómico logra consolidar siete meses consecutivos de variaciones positivas, dando cuenta de un proceso de lenta recuperación que tracciona desde finales del año pasado.
Por debajo del potencial
No obstante, la economía sigue operando por debajo de su potencial: el nivel general aún no ha logrado quebrar el máximo relativo que había alcanzado durante el año 2025, lo que se refleja en una caída interanual del 0,8% para el mes de mayo.
El gran salvavidas del quinto mes del año fue el sector agrícola, que tras sortear las lluvias de meses previos, registró un salto mensual del 2,6% y un alza interanual del 10,5% gracias a una cosecha récord de soja que llevó a las labores del campo a un máximo histórico
El agro, sumado a mejoras en la recaudación nacional, compensaron las contracciones registradas en otros sectores vitales.
El impasse industrial
El sector manufacturero representó la principal nota de alerta en el mes analizado. La producción industrial sufrió una caída mensual en mayo, quebrando así un ciclo virtuoso de cinco meses consecutivos de recuperación.
En la medición interanual, el volumen industrial arrojó una merma del 0,3% en comparación con mayo de 2025.
Este freno en las fábricas se explica fundamentalmente por un grave deterioro de la industria automotriz y por una contracción desestacionalizada en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las cuales venían de varios meses de subas.
En consonancia con este freno, se observó que el ingreso al país de importaciones estrictamente vinculadas a la producción (tales como insumos, bienes de capital y sus piezas o accesorios) disminuyó significativamente durante el último mes.
El pulso del bolsillo
Al analizar las variables que impactan directamente en la vida de los trabajadores y los hogares, la marcha de la economía expone matices sumamente dispares:
- Consumo: La dinámica comercial presentó un escenario mixto. Las ventas minoristas lograron una pequeña variación positiva del 0,3% mensual en mayo, constituyendo así su segundo mes consecutivo de alza gracias al apuntalamiento provisto por los supermercados.
Aún así, la foto interanual sigue siendo dramática con una caída del 7,0%, manteniéndose en niveles comparables a los mínimos del 2024.
Por otro lado, la compra de vehículos nuevos retrocedió drásticamente un 5,2% mensual, ubicándose un 18,6% por debajo de mayo de 2025 y perdiendo absolutamente toda la recuperación que había cosechado durante el primer trimestre del año.
- Trabajo formal: Después de una fase severa de deterioro desde inicios de 2025, el mercado laboral parece estar estabilizándose. El número de asalariados privados registrados logró poner pausa a su constante declive, exhibiendo una tasa de cambio neutral (-0,02%) en mayo, aunque en términos anualizados todavía refleja unos 107 mil puestos de trabajo menos (-1,7%).
Como contrapartida esperanzadora, la tasa de entrada al mercado laboral sumó seis meses seguidos en sendero de recuperación, anotando una mejora mensual del 0,7% y un avance interanual del 8,5%.
- Salarios: La remuneración bruta total de los empleados privados registrados se comportó de manera estable en el quinto mes, presentando apenas una caída mensual del -0,02%.
Pese a que el poder adquisitivo se mantiene con un deterioro interanual del 1,5% si se lo compara con el mismo mes del año pasado, el saldo de los primeros cinco meses de 2026 evidencia una leve mejora real de los sueldos en comparación con diciembre de 2025.
Un respiro fiscal
En el plano de las cuentas públicas, la dinámica de los ingresos del Estado aportó una cuota de alivio al panorama económico general. La recaudación total del gobierno nacional encadenó en mayo su tercer mes consecutivo de recuperación, logrando una suba mensual del 1,5%.
Este desempeño funcionó como uno de los pilares que sostuvo el nivel de actividad general durante el quinto mes del año.
El dato más relevante para el balance fiscal del período es que la recaudación logró romper con el estancamiento de los últimos tiempos: la tasa de variación interanual se ubicó en terreno positivo por primera vez desde mediados de 2025, anotando un incremento del 0,3% frente a mayo del año pasado
No obstante, al desglosar los ingresos, el comportamiento fiscal refleja la misma naturaleza heterogénea que el resto de la economía:
- Lo que sube: La mejora en las arcas estatales estuvo impulsada fundamentalmente por los impuestos internos (DGI), donde el cobro del impuesto a las ganancias jugó un rol protagónico para traccionar los números hacia arriba en el quinto mes de 2026.
- Lo que baja: Como un reflejo directo del deterioro en el consumo y de la debilidad en el comercio exterior, la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) continuó en disminución, mientras que los ingresos por impuestos aduaneros (DGA) sufrieron en mayo su primera caída mensual en lo que va del año.