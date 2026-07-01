La economía apenas se movió 0,03% en mayo

El campo tira del carro pero la industria frena: nueva radiografía de una economía a dos velocidades

A pesar de acumular siete meses ininterrumpidos de incipiente crecimiento, la actividad en la Argentina volvió a mostrar fuertes signos de disparidad. Consumo, trabajo y salarios parecen estabilizarse. La recaudación volvió a terreno positivo.