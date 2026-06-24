Mientras todos los relevamientos de consumo correspondientes al mes de mayo vuelven a mostrar una retracción del consumo, los industriales parecen haber llegado al límite de la tolerancia con las políticas económicas del gobierno nacional que tienen a la mayor parte de las empresas al borde del abismo y el presidente de la UIA, Martín Rapallini, admitió que están negociando con el gobierno nacional la vuelta de “los créditos al consumo en 12 o 18 cuotas”, programa conocido como Ahora 12, tan denostado como útil en los últimos años de la historia argentina.
Volvió a caer el consumo en mayo e industriales negocian para que vuelvan las 12 cuotas
Lo admitió el presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien enfatizó la necesidad de incentivar las compras porque “la reactivación no llega a la economía real”. Piden mayor participación de proveedores nacionales en el proyector de Súper RIGI que trata el Congreso.
“Estamos de acuerdo con el rumbo de la economía, pero necesitamos incentivar el consumo con créditos, tanto de los bancos estatales como de los privados, porque la economía está deprimida. Estamos negociando para que haya créditos a 12 y 18 meses para sectores como la construcción, textil y calzados que no logran recuperarse”, dijo el presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien marcó una diferencia importante con la administración Milei que, dijo, “cree que va a haber una reactivación fuerte y nosotros no vemos que sea así, creemos que van a venir inversiones, pero vemos que en el día a día a la economía real todavía no llega”.
En los últimos días se han dado a conocer datos de consumo que muestran que el consumo sigue cayendo y está lejos de recuperarse como aseguran funcionarios del gobierno y el propio presidente. La consultora Scentia, una de las más influyentes del mercado, mostró que en mayo una caída del 1,6% y acumula en los primeros cinco meses del año un retroceso del 3%. Los supermercados de cadena fueron los más golpeados en mayo, con una caída del 4,2%, seguidos por los mayoristas, que retrocedieron 1,6%.
El Indec, por su parte, publicó el lunes los datos de consumo del mes de abril que en los supermercados cayeron 3,7% interanual y marcaron la segunda peor caída del año, por detrás de marzo (-5,1%); en los autoservicios mayoristas retrocedió 5% y en Los centros de compras mostraron una retracción de 5,9% interanual. Por su parte las compras para el Día del Padre mostraron menores ventas que hace un año tanto en la medición de CAME como en la del Centro Comercial de Santa Fe donde apenas 2 de cada 10 comerciantes tuvo mejores ventas que hace un año.
Lo paradójico de la situación es que el gobierno nacional puso fin de manera definitiva los primeros días de junio los programas Ahora 12 y Cuota Simple, junto con la derogación de 58 normas comerciales y remanentes de Precios Cuidados con el fin de “desregular el mercado crediticio y retirar al Estado de la fijación de tasas o precios” y “simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores".
Impacto del RIGI
Por otro lado, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizó “el impacto del Súper RIGI en el desarrollo productivo”, una iniciativa del Poder Ejecutivo que está siendo discutida en el Congreso Nacional, y pidió que “se le incorporen mecanismos que favorezcan una mayor participación de proveedores de bienes nacionales” – propone replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local – “de modo de priorizar a los proveedores de bienes transables”.
Además, la UIA sugiere “la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación” y propone que se “establezcan reglas claras con el sector privado para que se verifique si existen proveedores locales que se encuentren disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Hace un mes en Rosario, durante el encuentro “Fabricar Futuro”, unos 600 industriales coincidieron en las enormes oportunidades que tiene Argentina por delante, con sectores como el agroindustrial, la energía y la minería con un "potencial espectacular", pero advirtieron que para aprovecharlo se necesitan políticas industriales activas, sobre todo para las empresas pymes que hoy están fuera de los regímenes de incentivos que propone el gobierno y propusieron un RIGI para ese sector, que les permita competir en igualdad de oportunidades con empresas proveedoras del exterior que, con la actual legislación, cuentan con ventajas arancelarias e impositivas que las dejan fuera de competencia.