Larga vida al Ahora 12

Volvió a caer el consumo en mayo e industriales negocian para que vuelvan las 12 cuotas

Lo admitió el presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien enfatizó la necesidad de incentivar las compras porque “la reactivación no llega a la economía real”. Piden mayor participación de proveedores nacionales en el proyector de Súper RIGI que trata el Congreso.