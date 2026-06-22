La crisis económica que entró a la casa de la mayoría de las familias argentinas está gestando una crisis que será muy difícil e imprevisible de afrontar en sus consecuencias si en las próximas semanas no se toman medidas masivas y drásticas para que no siga escalando mes a mes la morosidad de los hogares y empresas con entidades bancarias y no bancarias, pero principalmente si no se produce una mejora del poder adquisitivo de los salarios, por lejos la principal causa de la situación.
En un año se sumaron más de 2,5 millones de argentinos a la lista de deudores morosos
Los nuevos deudores representan el 5% del total de la población argentina. La caída del poder adquisitivo de los ingresos, la principal causa del problema.
De acuerdo con un informe difundido por el Instituto Patria Grande, en un año se sumaron más de 2,5 millones de personas morosas más entre abril de 2025 y abril de 2026, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina, lo que representan el 5 % del total de la población argentina.
Según el informe difundido el fin de semana, comparado entre los 12 meses que van desde abril de 2025 con el mismo mes de 2026, los deudores morosos que más crecieron fueron aquellos que tienen deuda con entidades no bancarias con más 1 millón de personas o con ambos tipos de entidades bancarias y no bancarias 1,2 millones. En total son más de 2,5 millones de deudores morosos más en un año, casi duplicando el número de hace un año.
Por empresas, el informe distribuido por Patria Grande la morosidad de las empresas con entidades financieras y no financieras no paró de crecer el último año, alcanzando el 3,1% en abril de 2026, siendo el de la construcción el sector más golpeado ya que el 6,1% de los créditos a las empresas de este sector están en mora, seguido por Hoteles y Restaurantes (5,2%) y Comercio (5%).
“Hoy, 3 de cada 100 pesos de deuda de las empresas no son repagados a tiempo; sin embargo, si se ve la cantidad de empresas la imagen es distinta: 13 de cada 100 tienen por lo menos una línea de crédito que con atraso de 3 meses en el pago o más. En total, 21 mil empresas tienen deudas con más de un año de atraso en sus pagos y son catalogadas como ‘irrecuperables’”, dice el informe.
El informe revela que en abril de 2026 había entre los sistemas bancarios y no bancarios un total de 20.836.008 deudores (1.615.693 más que en abril de 2025) de los cuales 5.690.430 son morosos (2.513.344 más que en abril de 2025). La mayoría de los deudores morosos lo están con entidades no bancarios en un porcentaje que quintuplica a quienes lo están con entidades bancarias.
En las últimas semanas gobiernos y entidades bancarias oficiales han generado programas para que deudores morosos puedan refinanciar sus deudas con el sistema que, según el informe son la minoría, fundamentalmente en las deudas que acumularon por tarjetas de créditos. Apenas unas gotas en un mar de morosos pero que no ataca el principal problema que es que a la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, la causa principal del problema.
El aumento de la morosidad, por otro lado, viene acompañado por otros índices que muestran el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos entre los que se destacan que más de un millón de personas perdieron la cobertura de salud, con prepagas que aumentaron 444% contra una inflación de 312%; que el argentino come 12 asados menos al año ya que el consumo de carne cayó de 53,4 a 47,5 kg por persona mientras las exportaciones crecieron 53,7% en dólares.