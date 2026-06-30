Defendió el impacto macro en la microeconomía

Furiase ratificó ante empresarios Pyme que "se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad"

El secretario de Finanzas de Nación dijo que "garpa" tener reservas contra shocks políticos o externos, para bajar la inflación y las tasas de financiamiento. Desdpejó el horizonte financiero hasta las elecciones presidenciales y planteó a los empresarios "cambiar el chip", porque no es negocio acumular stocks y vender con márgenes altos en una una economía cerrada.