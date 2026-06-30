El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, advirtió este lunes a los empresarios Pyme que “se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad a costa de salarios en dólares muy bajos”. El funcionario defendió “la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para el crecimiento, la baja de la inflación y sobre todo lo que ‘garpa’ para las Pymes”.
Furiase ratificó ante empresarios Pyme que "se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad"
El secretario de Finanzas de Nación dijo que "garpa" tener reservas contra shocks políticos o externos, para bajar la inflación y las tasas de financiamiento. Desdpejó el horizonte financiero hasta las elecciones presidenciales y planteó a los empresarios "cambiar el chip", porque no es negocio acumular stocks y vender con márgenes altos en una una economía cerrada.
Ante el Congreso Nacional Pyme en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el funcionario nacional advirtió que “la competitividad no se gana con devaluación. Si no, Argentina sería campeona mundial”, ironizó.
“El mensaje más importante es la importancia de la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para el crecimiento, la baja de la inflación y sobre todo lo que ‘garpa’ para las Pymes tener estabilidad macroeconómica”, que protege de “cualquiera elemento de volatilidad como shock externo político -el del del año pasado- o internacional en este contexto”.
Furiase, economista de la UBA y magíster en Finanzas, recordó que “en los primeros 6 meses del año estamos en 11 mil millones de dólares de compras del BCRA”, por lo que el “fortalecimiento de la hoja de balance” otorga “munición para defender la moneda y el régimen cambiario de libre flotación entre bandas”.
“Cambiar el chip”
El funcionario del equipo de Luis Caputo les dijo a los empresarios que “es importante cambiar el chip”. Reconoció que “no se da de la noche a la mañana” pero advirtió que ya no es negocio acumular stock, comercializar con márgenes altos y no competir.
“No garpa acumular inventarios”, insistió. Sostuvo que “el objetivo es invertir, bajar costos”, y se comprometió desde el equipo económico a “seguir bajando la inflación y los impuestos, que ya se bajaron 3 puntos del PBI”.
Recordó que “las exportaciones Pyme” están en un récord desde 2013 . Dijo que el financiamiento bancario a Pymes en 29 meses de gestión, del sector privado no financiero, sólo a personas jurídicas, creció un 96% a niveles récord . “El presidente es el principal defensor de la estabilidad macroeconómica”, afirmó.
Se evitó más inflación
Recordó que no pocos economistas recomendaban salir del esquema de bandas, ir a devaluación y comprar reservas. “Se logró dentro del esquema, con el tipo de cambio bajando de 1470 y hoy en la misma zona. Eso implica que se ahorró un montón en materia de inflación si se salía del esquema de bandas con devaluación como decían muchos economistas”, sin contar más “incertidumbre y volatilidad”.
Además resaltó que el gobierno logró “extender hacia adelante el perfil de vencimientos de la deuda de corto plazo”. Dijo que en enero, de la deuda en pesos, sólo el 15% tenía vencimientos posterior a octubre 2027, proporción que hoy alcanza el 40%.
Recordó que como “parte de la herencia macro compleja”, entre los pasivos del BCRA a un día y los vencimientos de deuda del Tesoro, se sumaba el equivalente a 80 mil millones por jornada. “Hoy casi el 80% del perfil de vencimientos es posterior a octubre 2027”.
Retroceso de tasas
También resaltó que “todo el proceso” se realizó “con las tasas de interés cayendo significativamente". Pasamos de la zona de casi 50% a 24% efectiva anualizada” tanto en corto como largo plazo. Eso -dijo- permite a los bancos “aumentar su stock de crédito a familias y empresas, a tasas más bajas para capital de trabajo, maquinarias y equipos para expandir posibilidades de producción”.
El funcionario nacional defendió la decisión de no financiarse en el mercado internacional. “El riesgo país -sobretasa por sobre la libre de riesgo global de los bonos de Estados Unidos- es el primer ladrillito sobre el que se construye el costo de una empresa o una familia”, que “es la manera genuina de generar competitividad”.
Más adelante insistió en que “con la inflación en baja”, se van a seguir recuperando los salarios reales y bajando las tasas de interés, lo que va a permitir potenciar el crédito al sector privado. La variación del salario real medido por Sipa registra un crecimiento del 4,3% en términos reales en la gestión Milei”, detalló, sin referir la pérdida de puestos formales de trabajo.
Suba en la actividad
En línea con la estrategia de Casa Rosada de poner a la economía en el centro de la agenda pública, Furiase se basó en datos del Indec para señalar que “la actividad medida por PBI se encuentra en niveles máximos”, incluyendo “exportaciones y consumo privado en niveles récord".
“Eso marca que el crecimiento es sostenible en el tiempo. No se da pisando el dólar, las tarifas, con emisión financiando el déficit y brecha cambiaria”, comparó, en clara referencia a la gestión de Sergio Massa en Economía.
“Las ganancias vienen por la baja de impuestos, de la inflación, del costo financiero, por la desregulación y la apertura para potenciar la escala y el tamaño de la economía”, especificó.
Proyecciones de superávit
Furiase indicó que incluso los economistas privados prevén un superávit comercial de US$ 20 mil millones este año, así como un saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, revirtiendo el desbalance del 1%.
Reseñó que el balance comercial de energía y minería pasará de 12 mil millones de dólares en 2025 y a 49 mil millones de dólares en 2030. “Se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad a costa de salarios en dólares muy bajos”.
“Argentina va camino a los fundamentals macroeconómicos sólidos y al cambio estructural del balance de pagos con salarios altos y una moneda fuerte producto de la estabilización macroeconómica”.
Retrocede la deuda
“La mejora se dio bajando la deuda”, se jactó el secretario de Finanzas. Calculó que la deuda bruta total, teniendo en cuenta los pasivos remunerados del BCRA, bajó del 88% del PBI (pico del 157% tras la devaluación de diciembre 2023) al 70% del PBI en la actualidad.
Expuso que la deuda pública consolidada con privados y organismos internacionales, incluyendo pasivos remunerados del BCRA, neta de depósitos del Tesoro, bajó del 56% al 39% del PBI (pico de casi 100% en diciembre del 2023).
Reconoció que por eso algunas calificadoras bajan el riesgo país y abren horizontes de inversiones financieras que retroalimentan el clima en el país. Dijo que -incluyendo al BCRA-, la deuda “bajó 22 mil millones de dólares” en la gestión Milei.
Horizonte despejado
Furiase anticipó que en los próximos días el equipo económico dará a conocer el plan financiero que despeja incertidumbre sobre vencimientos en este y el próximo año. “La baja del riesgo país va convalidando la fortaleza del lado de la estabilidad macroeconómica.
“Garpa tener superávit fiscal, orden monetario, un BCRA que mejora la hoja de balance y compra reservas, desde la secretaría de finanzas patear los vencimientos en moneda local a tasas cada vez más bajas y el hecho de tener el programa financiero en materia de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro 2026 totalmente cubiertos”.
Detalló que ya están los depósitos del Tesoro por 4 mil millones de dólares para los vencimientos de julio y que con los préstamos garantizados por organismos multilaterales y otras fuentes, “tenemos prefinanciados los vencimientos en dólares del 2027”.
Se jactó además de que hoy la tasa libre de riesgo global “es más alta que la del riesgo país”. La de los bonos norteamericanos es de 4,5% y el RP es de 420 puntos (equivalente a 4,2%).