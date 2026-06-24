Cuando la baja de importaciones es un problema

Por qué crecen las exportaciones fabriles cuando la industria nacional decrece

El IPI manufacturero cayó 11,3% desde diciembre del 2023, cuando el sector importaba insumos que no pagaba. Ahora esa importación cayó, pero los embarques de manufacturas crecen en nichos competitivos, a pesar de los impuestos altos y la falta de infraestructura.