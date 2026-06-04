Declaracion

Causa Cuadernos: Lavagna detalló sobreprecios del 20% en contratos de Vialidad Nacional

El ex ministro expuso ante el TOF 7 el malestar del Banco Mundial en 2005 por la gestión de fondos. Además, negó haber favorecido a contratistas desde la cartera de Economía y aclaró que su desvinculación fue decisión del ex presidente, no una renuncia personal.