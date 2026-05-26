Juicio Oral

Causa Cuadernos: la exesposa de Centeno ratificó los escritos y confesó ser su testaferro

Ante el Tribunal Oral Federal 7, Hilda Horowitz declaró que vio los registros en un armario de su casa y afirmó que el exchofer realizaba los escritos por temor a quedarse sin trabajo. Además, manifestó haber figurado como titular de bienes de su expareja.