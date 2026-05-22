Retractación

Causa cuadernos: el encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner negó haber visto bolsos

Julio César Silva dijo ante el tribunal que en 2018 firmó una declaración falsa tras amenazas en Comodoro Py. Negó haber visto bolsos y valijas y relató que escuchó la orden de cierre del allanamiento en el edificio donde vivió la expresidenta.