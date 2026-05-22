Julio César Silva declaró que en 2018 firmó una declaración falsa en la etapa de instrucción y que actuó bajo presión en el juzgado que conducía Claudio Bonadio, componiendo un testimonio de retractación en la audiencia que se realizó este jueves en el juicio oral por la causa Cuadernos.
Causa cuadernos: el encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner negó haber visto bolsos
Julio César Silva dijo ante el tribunal que en 2018 firmó una declaración falsa tras amenazas en Comodoro Py. Negó haber visto bolsos y valijas y relató que escuchó la orden de cierre del allanamiento en el edificio donde vivió la expresidenta.
El encargado del edificio de Juncal y Uruguay donde por entonces vivía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que, tras presiones, declaró algo que no correspondía.
Silva negó haber visto bolsos y valijas en el edificio que señala la causa y rechazó la versión anterior de instrucción sobre movimientos compatibles con el traslado de dinero.
En el estrado el testigo aseguró que se sintió amenazado en Comodoro Py, que le dijeron que pensara en sus hijas y que eso lo condicionó al firmar. “Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”, dijo Silva, y sumó que cometió un error al aceptar una declaración bajo presión.
Silva contó además que su versión de la instrucción sobre la presencia de Daniel Muñoz cambió: sostuvo que siempre vio un portafolio y, en ocasiones, un bolsito de mano, y Negó haber observado el ingreso y la salida con bolsos o valijas en el edificio donde vivió Cristina Kirchner.
Negación sobre los bolsos y precisión sobre lo observado
El testimonio puntualizó que Muñoz, según su percepción, llevaba un portafolio más que bolsos, y que en alguna ocasión tenía un bolsito de mano, frase que relativiza la declaración original de instrucción. Silva explicó que la versión de 2018 afirmó ver bolsos y valijas pero que esa afirmación no coincide con lo que ahora definió como cierto.
Ante el tribunal, la aclaración sobre los bolsos formó parte de la retractación y alimentó el debate procesal sobre la fiabilidad de testimonios recolectados en la instrucción. El encargado insistió en negar movimientos compatibles con traslado de dinero dentro del edificio.
La defensa y las partes presentes escucharon la rectificación sobre los bolsos como un elemento que, según las defensas, contribuye a cuestionar cómo se obtuvieron aquellas declaraciones en la etapa de instrucción.
Presiones en el juzgado y relato del allanamiento en Recoleta
Silva relató que en Comodoro Py le insistieron con que debía declarar “todo” y que, antes de testimoniar, le pidieron que pensara en sus hijas, lo que lo llevó a sentirse amenazado y a firmar lo que luego calificó de falso.
Sobre el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, Silva dijo que escuchó por teléfono al comisario afirmar que el operativo finalizaba porque “no hay nada”, y que del otro lado oyó al juez Bonadio responder a los gritos.
El encargado citó la supuesta respuesta del magistrado, según su relato, y eso reforzó su versión sobre la presión institucional en la instrucción; además indicó que la audiencia se desarrolló en un tramo del juicio en que las defensas buscan cuestionar la recolección de testimonios.
La retractación y la negación sobre los bolsos se produjeron en una audiencia que, según la sala, sorprendió a las partes y llegó en un momento en que la causa Cuadernos, iniciada en 2018 a partir de anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno, sigue con el cotejo de pruebas y testimonios.