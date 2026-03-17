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Por la Causa Cuadernos

Cristina Kirchner declara este martes en Comodoro Py

La expresidenta se trasladará este martes desde su casa en el barrio de Constitución hasta el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7.

Desde las 7, seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa.Desde las 7, seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa.
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La expresidenta Cristina Kirchner declarará este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

Julio De Vido, ex ministro de Planificación.Julio De Vido, ex ministro de Planificación.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Testimonios bajo sospecha y su impacto en el proceso

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su ponencia en el Madrid Economic Forum. Foto: Agencia EfeEl presidente de Argentina, Javier Milei.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

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