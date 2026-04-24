Fallo de Casación

Ordenaron ejecutar 111 bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez en la causa Vialidad

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, y también los de Lázaro Báez. El fallo dispuso avanzar con el decomiso de 111 inmuebles para resarcir al Estado por el perjuicio fijado en la causa Vialidad.