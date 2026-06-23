Javier Milei consiguió en junio revertir la caída de imagen. Así lo registró el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que se ubicó en 2,07 puntos sobre 5 durante el sexto mes del año, registrando una mejora de 3,9% respecto de mayo. El dato corta una secuencia de seis caídas consecutivas registradas desde diciembre.
La imagen de Milei subió en junio y cortó con seis meses de caída
El Índice de Confianza en el Gobierno subió 3,9% en junio y marcó el primer repunte del año para la gestión libertaria. La mejora acompaña una recuperación de expectativas económicas y del consumo, aunque el indicador sigue 11,4% por debajo de junio de 2025 y acumula una baja de 16,1% desde diciembre.
“Este es el primer aumento del ICG en lo que va de 2026”, enfatiza el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Aun así, el rebote no logra recomponer la totalidad de la confianza: en términos interanuales, el indicador cayó 11,4% y la contracción acumulada desde el cierre del año pasado sigue siendo de 16,1%.
La medición llega en un momento particularmente buscado por el Gobierno, atosigado por las denuncias sobre su jefe de Gabinete que empañan los datos económicos como la inflación más baja, reservas en recuperación, superávit comercial récord.
Entre Macri y Kirchner
La comparación histórica vuelve a ubicar a Milei en una zona de tensión interesante. Según Di Tella, el ICG de la actual gestión “se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner”.
En el mes 30 de mandato, el 2,07 de Milei quedó levemente por encima del registro de Mauricio Macri en el mismo momento de su gestión, que había sido de 2,04. Pero todavía está por debajo de Néstor Kirchner, que a esa altura marcaba 2,42. En cambio, supera con amplitud a Cristina Kirchner II (1,70), Cristina Kirchner I (1,61) y Alberto Fernández (1,40).
El promedio de la gestión libertaria bajó a 2,40 puntos, su registro más bajo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Como referencia, Macri promediaba 2,52 en el mismo tramo y Alberto Fernández 1,93.
Ahí aparece la doble lectura. Milei logra sostener un piso de confianza más alto que el último peronismo, pero ya no corre claramente por encima del macrismo. Y queda lejos del nivel que tuvo Néstor Kirchner en la misma etapa.
Qué mejoró en junio
Tres de los cinco componentes del índice subieron respecto de mayo. La mejora más fuerte estuvo en “Eficiencia en la administración del gasto público”, que pasó a 2,12 puntos y creció 12,8%. Es un dato sensible para el Gobierno porque toca el núcleo del discurso libertario: ajuste, orden fiscal y reducción del Estado como marca de gestión.
También mejoró “Capacidad para resolver los problemas del país”, que llegó a 2,46 puntos, con una suba de 4,3%, e igualó a “Honestidad”, que permaneció sin cambios. “Preocupación por el interés general” avanzó hasta 1,63 puntos, con una mejora de 3,8%.
La única baja fue “Evaluación general del gobierno”, que quedó en 1,68 puntos, con una caída marginal de 0,5%. El dato marca que la confianza repuntó más por atributos específicos —eficiencia, capacidad, expectativa— que por una aprobación integral del Gobierno.
La economía como ancla
Como viene ocurriendo desde el inicio de la gestión, la expectativa económica sigue ordenando el humor político. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG fue de 4,08 puntos, aunque cayó 2,2%. Entre quienes creen que se mantendrá igual, el índice subió fuerte: 2,45 puntos, con una mejora de 13,1%. Entre quienes esperan que empeore, quedó clavado en 0,37.
Una muestra previa de esta señal favorable la había manifestado semanas atrás el incremento de la confianza del consumidor, que en junio subió 6,41% mensual.
Por segmentos, el informe muestra que la brecha de género se mantuvo en 0,68 puntos: entre las mujeres el ICG subió a 1,70 (+5,6%) y entre los hombres a 2,37 (+3,7%). El Gobierno mejoró en ambos grupos, pero conserva una distancia persistente entre varones y mujeres.
Por edad, el valor más alto ya no estuvo entre los jóvenes, sino entre los mayores de 50 años, con 2,23 puntos (+4,3%). En la franja de 18 a 29 años subió apenas a 2,18 (+1,4%) y entre los 30 y 49 años llegó a 1,76 (+2,4%), todavía el segmento más frío para la Casa Rosada.
En el plano geográfico, el interior volvió a ser el principal sostén, con 2,19 puntos. Pero la novedad estuvo en el AMBA. La Ciudad subió a 2,03 (+6,3%) y el Gran Buenos Aires trepó a 1,83 (+11,1%), el mayor incremento territorial del mes.
También hubo una recomposición fuerte entre quienes tienen instrucción primaria: el índice saltó a 1,72 puntos, con una suba de 42,5%, y volvió a niveles similares a los de abril. Entre quienes tienen secundario llegó a 1,90 y entre quienes poseen estudios terciarios o universitarios, a 2,20.
La ficha técnica del informe indica que la encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 11 de junio, sobre 1.000 casos en 39 localidades del país, con entrevistas telefónicas a población mayor de 18 años residente en ciudades de más de 10.000 habitantes. El intervalo de confianza informado para el ICG total fue de 1,94 a 2,20 puntos.