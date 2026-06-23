Semblante político

La imagen de Milei subió en junio y cortó con seis meses de caída

El Índice de Confianza en el Gobierno subió 3,9% en junio y marcó el primer repunte del año para la gestión libertaria. La mejora acompaña una recuperación de expectativas económicas y del consumo, aunque el indicador sigue 11,4% por debajo de junio de 2025 y acumula una baja de 16,1% desde diciembre.