Maniobra parlamentaria

El oficialismo busca correr a Adorni del centro de la agenda en Diputados y avanzar con dos leyes

La Libertad Avanza convocó a Asuntos Constitucionales para tratar los pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, pero recién la semana próxima. La jugada apunta a vaciar la sesión opositora de este martes y despejar el recinto del miércoles para aprobar el Súper RIGI y el acuerdo con holdouts.