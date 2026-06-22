El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, asume informalmente este lunes su nuevo rol en el Poder Ejecutivo con una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo.
Adrián Ravier asumió como vocero presidencial para revitalizar la comunicación
El nuevo portavoz se reunió con el jefe de Gabinete para definir estrategias de comunicación y enfrentar la polémica judicial que afecta al Gobierno.
Los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá la Vocería Presidencial.
Se trata del primer contacto del actual diputado pampeano que pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei que busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica abierta por el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Fuentes al tanto del intercambio revelaron a esta agencia que no se descarta la organización una conferencia de prensa para esta semana en la que el portavoz presidencial se presentará ante la prensa acreditada.
Lo cierto es que la elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.
Desde Balcarce 50 anticiparon además que habrá nuevos cambios en la administración libertaria que podrían ser anunciados en las próximas horas.
Quién es Ravier
Nacido en Buenos Aires en 1978, Ravier es licenciado en Economía y cuenta con estudios de posgrado realizados en Argentina y España. Obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y desarrolló buena parte de su trayectoria en ámbitos universitarios y centros de investigación.
A lo largo de los años fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. También participó de congresos internacionales y publicó libros y ensayos vinculados a la teoría económica, la política monetaria y la Escuela Austríaca.
Su vínculo con Javier Milei
Ravier conoció a Milei mucho antes de su llegada a la política nacional. Ambos compartieron actividades académicas, debates y proyectos editoriales vinculados a la divulgación de ideas económicas liberales.
Entre esos trabajos se encuentra el libro La batalla por la macroeconomía, una publicación en la que participaron junto a otros especialistas. En distintas entrevistas, Ravier destacó que comparte con el Presidente una visión favorable al libre mercado, la reducción del gasto público y la estabilidad monetaria.