Sin mayores cambios en las fechas, durante la semana se confirmó el calendario de jornadas clave en el Congreso de la Nación Argentina mirando al futuro de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Cuáles son las fechas claves en el Congreso para el futuro de Manuel Adorni
La oposición y parte de los “dialoguistas” avanzaron en los cuestionamientos al jefe de Gabinete. La interpelación y la eventual censura.
El miércoles en comisiones, el oficialismo y aliados del Senado de la Nación lograron posponer la sesión inicialmente planificada para el pasado jueves en el que el oficialismo y algunos de los “menos dialoguistas” buscaban interpelar al ex vocero.
No se establecieron notorias modificaciones en el proceso. Este jueves 25 de junio se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá complementar la exposición realizada en la Cámara baja y arriesgarse a la posible moción de censura.
De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios.
Tras lo pactado en Labor Parlamentaria, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo.
Cómo funciona la moción de censura
A diferencia de los países europeos con sistemas parlamentarios, Argentina tiene un sistema presidencialista. Sin embargo, la Reforma Constitucional de 1994 introdujo un matiz híbrido al crear la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.
La moción de censura es la herramienta constitucional que tiene el Poder Legislativo para remover políticamente a este funcionario si considera que su gestión o su conducta no son adecuadas.
La moción de censura sólo se aplica al Jefe de Gabinete. No se puede usar contra el Presidente de la Nación ni contra el resto de los ministros. Para remover a un mandatario, el único camino constitucional es el juicio político.
El proceso está regulado por el artículo 101 de la Constitución Nacional y se divide en dos etapas que exigen consensos muy altos. En primer lugar, cualquiera de las dos cámaras puede citar al Jefe de Gabinete para interpelarlo con el objetivo de tratar una moción de censura. Se requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la cámara que promueve la citación.
Luego, para que el Jefe de Gabinete sea efectivamente destituido de su cargo, ambas cámaras deben aprobar la remoción por separado. Se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras.
Si la Cámara de Diputados vota a favor de la destitución pero el Senado no logra llegar al número (o viceversa), la moción se cae y el Jefe de Gabinete permanece en su cargo.
Si ambas cámaras consiguen las mayorías, el funcionario es removido y cesa en sus funciones en el acto. No existen plazos de gracia.
La Constitución no prohíbe explícitamente que el Presidente vuelva a firmar el decreto de designación de la misma persona que el Congreso acaba de echar.
Esta herramienta nunca se ha aplicado con éxito en la historia argentina. Desde 1994 hasta hoy, ningún Jefe de Gabinete llegó a ser removido por esta vía; históricamente, cuando la presión legislativa se vuelve insostenible, los presidentes optan por pedirle la renuncia al funcionario antes de pagar el costo político de que el Congreso se los eche por la fuerza.
Las posturas del PRO
El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañaría “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.
“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró el parlamentario del PRO.
Goerling explicó que cuando el jefe de Gabinete dio su informe de gestión en Diputados “claramente le mintió al Congreso y a toda la Argentina” y aseguró que la continuidad del funcionario es “un capricho” y “una decisión personalísima del presidente (Javier Milei) y de su hermana para mantenerlo a toda costa en el cargo”.
El diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) afirmó también que la presencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina”.
“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente mauricio Macri, en diálogo con Radio Rivadavia.
El legislador lo expresó en referencia a la situación de Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
El ex secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Macri, sostuvo que “lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, y adelantó que su partido “no descarta” avanzar con una interpelación en la Cámara de Diputados.