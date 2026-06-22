Datos de INDEC

El desempleo llegó al 7,8% en el país con subas en los dos grandes aglomerados de la provincia

La desocupación a nivel nacional se ubicó, en el primer trimestre, décimas por encima del cierre de 2025 y casi igual al de un año atrás. En el Gran Rosario trepó a 8,2% y el Gran Santa Fe llegó a 6,5%, ambos por encima de los registros previos.