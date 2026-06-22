El informe sobre el Mercado de trabajo que publicó este lunes el INDEC mostró que la tasa de desocupación se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre del año en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. El dato representa una suba leve frente al 7,5% del cuarto trimestre de 2025 y quedó apenas por debajo del 7,9% registrado en igual período del año pasado.
El desempleo llegó al 7,8% en el país con subas en los dos grandes aglomerados de la provincia
La desocupación a nivel nacional se ubicó, en el primer trimestre, décimas por encima del cierre de 2025 y casi igual al de un año atrás. En el Gran Rosario trepó a 8,2% y el Gran Santa Fe llegó a 6,5%, ambos por encima de los registros previos.
A nivel nacional, el desempleo se movió poco en términos estadísticos. El propio organismo aclaró en el reporte que, en la comparación interanual, “las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior”. La misma lectura aplicó para la comparación contra el trimestre previo.
En el primer trimestre, la tasa de actividad fue de 48,6% y la tasa de empleo quedó en 44,8%. En números absolutos, sobre una población relevada de 30,1 millones de personas en los 31 aglomerados, la población económicamente activa fue de 14,6 millones; los ocupados, 13,5 millones; y los desocupados, 1,1 millones.
La desocupación nacional quedó así en una zona muy similar a la del arranque de 2025. Hace un año había sido de 7,9%, el registro más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego bajó a 7,6% en el segundo trimestre, descendió a 6,6% en el tercero, volvió a subir a 7,5% al cierre del año y ahora escaló a 7,8%.
Sin embargo, el informe también señala que la presión sobre el mercado de trabajo se mantuvo elevada aplicando casi a un tercio (29,6%) de la población económicamente activa. Se trata de desocupados, ocupados que buscan otro empleo y ocupados disponibles para trabajar más horas. Es casi el mismo nivel del primer trimestre de 2025, cuando había sido 29,7%.
Santa Fe registró más desempleo
La provincia quedó con sus dos principales aglomerados en alza. En Rosario, la tasa de desempleo llegó a 8,2%, en línea con el promedio de la región Pampeana, que también marcó 8,2%. El dato dejó al sur santafesino por encima del promedio nacional y bastante lejos del alivio que había mostrado al cierre de 2025.
En el Gran Santa Fe, la desocupación alcanzó 6,5%. Sigue por debajo del promedio nacional, pero la comparación contra el trimestre previo muestra un deterioro; había cerrado 2025 en 4,8% y ahora sumó 1,7 puntos porcentuales.
La lectura interanual también es desfavorable para los dos aglomerados más importantes de la provincia. En el primer trimestre de 2025, Gran Rosario había registrado 7,1% y Gran Santa Fe 4,2%. Un año después, los dos quedaron más arriba.
El dato dialoga con una actividad que muestra recuperación en algunos indicadores, pero con impacto sobre el empleo masivo que se radica principalmente en entornos urbanos. La mejora en sectores primarios y exportadores no se traduce con la misma velocidad en ocupación extendida en comercio, construcción e industria, ramas que suelen demandar mayor mano de obra y se concentran en las grandes ciudades.
Informalidad y subocupación al alza
El punto más incómodo del informe no está sólo en la desocupación abierta. El INDEC remarcó que “la tasa de subocupación (11,1%) registró una suba estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales” frente al mismo trimestre del año anterior. Se trata de aquellas personas con una ocupación de menos de 35 horas semanales y que están dispuestas a trabajar más.
También creció la informalidad. El organismo precisó que “la tasa de informalidad (44,2%) presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior”. En términos absolutos, implica 5,955 millones de ocupados informales dentro de los aglomerados urbanos relevados.
Entre los asalariados, el 37,9% no tuvo descuento jubilatorio. El dato vuelve a mostrar que el problema laboral argentino excede a quienes buscan trabajo y no lo consiguen: también alcanza a quienes trabajan, pero lo hacen en condiciones más vulnerables, sin el cumplimiento pleno de la protección social.
Jóvenes con búsquedas prolongadas
Por sectores etarios, la desocupación siguió impactando con más fuerza a los menores de 30 años. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la tasa fue de 15,5%; entre los varones de esa misma franja, 14,6%. Aunque ambos registros bajaron respecto del cierre de 2025, siguen duplicando cómodamente los valores de los adultos de 30 a 64 años.
La composición de los desocupados también muestra una señal social persistente: el 47,2% son hijos dentro de la estructura del hogar. Además, el 31,8% lleva más de un año buscando empleo, una proporción superior al 30,9% que marcó el trimestre anterior.
Por rama de la última ocupación, entre quienes ya habían trabajado antes, la desocupación volvió a concentrarse en actividades sensibles a la actividad económica. La Industria manufacturera explicó 0,8 puntos de la tasa; construcción, 1,0; comercio, 1,0; y servicio doméstico, 0,8. En el resto de las ramas se concentraron otros 2,4 puntos.