El informe que publicó este miércoles el INDEC sobre el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires mostró una suba mensual de 2,7%, con una variación interanual de 29% y un acumulado de 12,8% en los primeros cinco meses del año.
Mano de obra y gastos generales impulsaron el costo de construcción en mayo
El Índice avanzó 2,7% en mayo, por encima de la inflación minorista del mes. La mano de obra y los gastos generales explicaron la mayor parte del incremento, mientras los materiales se movieron con más moderación.
El dato quedó por encima del IPC de mayo, que había sido de 2,1%, y expone una dinámica particular dentro de la actividad: mientras algunos insumos se movieron por debajo del promedio, la actualización salarial y los gastos generales volvieron a empujar el costo de obra.
Según el organismo, “el nivel general del índice del costo de la construcción correspondiente a mayo de 2026 registra una suba de 2,7% respecto al mes anterior”. Ese resultado fue “consecuencia de las alzas de 1,6% en el capítulo Materiales, 3,5% en Mano de obra y 4,0% en Gastos generales”.
La mano de obra explicó la mayor parte
La apertura del informe deja claro dónde estuvo el núcleo del aumento. La mano de obra aportó 1,65 puntos porcentuales de los 2,72 puntos de variación mensual del nivel general. Materiales explicó 0,66 puntos y Gastos generales otros 0,41.
El INDEC detalló que el capítulo Mano de obra “refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 31 de marzo de 2026”, homologado el 7 de abril y aplicable desde mayo a las categorías del convenio 76/75. También incorpora una asignación no remunerativa y extraordinaria prevista en esa resolución.
Dentro de ese capítulo, la mano de obra asalariada subió 3,8% mensual, mientras que los subcontratos de mano de obra avanzaron 1,9%. En la comparación interanual, el capítulo completo trepó 33,1% y acumula 15% en lo que va del año.
Tarifas, alquileres y servicios
El otro frente de presión estuvo en los Gastos generales, que subieron 4% mensual, 32,4% interanual y 16,7% acumulado en el año.
El organismo explicó que ese capítulo incorporó “los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de mayo a las distribuidoras Edenor y Edesur”, en el marco de las revisiones tarifarias integrales. Además, incluyó actualizaciones en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, y también en los conceptos de conexión de gas autorizados por ENARGAS.
En los servicios de alquiler, el aumento más fuerte fue el del contenedor tipo volquete, con 11% mensual. Le siguieron camioneta, con 5%; camión volcador, con 3,5%; pala cargadora, con 3%; retroexcavadora, con 2,3%; y andamios, con 1,9%.
Materiales, con subas más contenidas
A diferencia de otros meses, los materiales tuvieron una suba más moderada: 1,6% mensual. En la comparación interanual, avanzaron 23,7% y acumulan 9,5% en el año, por debajo del nivel general.
Dentro del capítulo, las mayores alzas se dieron en productos plásticos, con 6,5%; productos aislantes, con 4,2%; ladrillos y otros productos cerámicos, con 2,7%; muebles de madera para cocina y cables y conductores de media y baja tensión, ambos con 2,6%.
En sentido contrario, hubo bajas en vidrios (-0,4%), ascensores (-0,2%), hierro para la construcción (-0,1%) y griferías y llaves de paso (-0,1%). Entre los insumos representativos, el ladrillo cerámico hueco subió 3,6%, el cemento portland normal en bolsa 2,3%, la arena fina 0,4% y el acero aletado conformado en barra cayó 0,1%.
Qué partes de la obra subieron más
El análisis por ítem de obra mostró las mayores variaciones en Movimiento de tierra, con 5,6%; Otros trabajos y gastos, con 3,9%; y Albañilería, con 3,3%. Más atrás quedaron Estructura, con 2,8%, e Instalación eléctrica, con 2,6%.
Las menores variaciones se observaron en Instalación sanitaria y contraincendios, con 1,1%; Ascensores, con una baja de 0,2%; y Vidrios, con una caída de 0,4%.
El informe también actualizó el costo de modelos de vivienda. Para una vivienda multifamiliar, el incremento mensual fue de 2,3%. En el caso de una vivienda unifamiliar, la suba alcanzó 3,6%, por encima del nivel general del índice.