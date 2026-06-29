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Los motivos por los que Milei decidió no viajar a la cumbre del Mercosur

El presidente comunicó la decisión tras la reunión con Flavio Bolsonaro. Buscará dedicar tiempo a ordenar la gestión tras la salida de Adorni y la asunción de Santilli. El canciller Quirno asistirá a Asunción en su lugar.

El presidente argentino opta por quedarse en el país para realinear su gabinete tras cambios recientes, dejando al canciller Quirno como representante en la cumbre. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.El presidente argentino opta por quedarse en el país para realinear su gabinete tras cambios recientes, dejando al canciller Quirno como representante en la cumbre. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.
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Javier Milei no viajará este martes a una nueva cumbre del Mercosur en Paraguay. Decidió, en cambio, quedarse en el país buscando alinear a los nuevos funcionarios tras la renuncia de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete.

Fuentes de Casa Rosada informaron la decisión que se dio a conocer tras la reunión que el mandatario mantuvo en la Quinta de Olivos con el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro que encabeza la posición política de su padre quien permanece en prisión.

milei flavio bolsonaroFlavio Bolsonaro y Milei se reunieron en Olivos, previo a que el libertario comunique su ausencia a la cumbre del Mercosur.

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro", escribió el presidente argentino en referencia a los gobiernos de derecha en la región, y sumó una foto de ambos posando sonrientes, antes de bajarse de la cumbre del Mercosur.

Diferencias con Brasil

Al permanecer en Buenos Aires, Milei evitará cruzarse en la cumbre con Lula da Silva, en medio de fuertes diferencias políticas y diplomáticas entre los dos gobiernos.

El reclamo de la diplomacia brasileña se da entorno a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de mil seiscientos productos estadounidenses en el pacto firmado con el Gobierno argentino en febrero. Brasil sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse estrictamente con la política arancelaria común del Mercosur.

(250703) -- BUENOS AIRES, 3 julio, 2025 (Xinhua) -- El presidente argentino, Javier Milei (d), posa junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (i), en la toma de la foto de familia durante la LXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 3 de julio de 2025. Los presidentes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) iniciaron el jueves en la ciudad argentina de Buenos Aires una cumbre en la que prevén revisar el estado de la integración regional, así como posibles acuerdos con otras regiones y países del mundo. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (ce)Milei evitará el encuentro con Lula en Paraguay, en medio de tensiones por acuerdos arancelarios por fuera del bloque regional. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

Otro eje de tensión con Brasil es la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.

Quirno representará a la Argentina

El canciller Pablo Quirno ya está en Asunción y será quien asista a la cumbre del Mercosur en lugar del presidente, informó la Casa Rosada. Quirno participará de las reuniones de cancilleres y de la cumbre donde, además de Lula da Silva, estarán los presidentes de Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Pablo Quirno, canciller argentino.La ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur deja a Quirno la tarea de gestionar tensiones comerciales y diplomáticas con Brasil y otros socios regionales.

Con la ausencia del mandatario, será el canciller quien reciba eventuales reclamos sobre la reincorporación de Venezuela y sobre acuerdos comerciales, cuestiones que generaron tensiones con Brasil y otros socios regionales. Fuentes en el exterior destacaron que Quirno deberá gestionar objeciones y explicar las posturas argentinas en la mesa del bloque.

El Gobierno precisó que, además de representar al país en la cumbre, Quirno acompañará la transición diplomática y continuará con las reuniones previstas por la agenda internacional, incluido el seguimiento de acuerdos recientes con Estados Unidos y otros socios, según la información oficial.

La decisión presidencial también contempla la agenda internacional próxima: desde Presidencia confirmaron que sigue en pie el viaje de Milei a Estados Unidos por invitación del presidente Donald Trump y que ese viaje será corto, con la presencia de la secretaria General de la Presidencia y del canciller, según la comunicación oficial.

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