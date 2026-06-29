Se queda en Buenos Aires

Los motivos por los que Milei decidió no viajar a la cumbre del Mercosur

El presidente comunicó la decisión tras la reunión con Flavio Bolsonaro. Buscará dedicar tiempo a ordenar la gestión tras la salida de Adorni y la asunción de Santilli. El canciller Quirno asistirá a Asunción en su lugar.