Javier Milei no viajará este martes a una nueva cumbre del Mercosur en Paraguay. Decidió, en cambio, quedarse en el país buscando alinear a los nuevos funcionarios tras la renuncia de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete.
Los motivos por los que Milei decidió no viajar a la cumbre del Mercosur
El presidente comunicó la decisión tras la reunión con Flavio Bolsonaro. Buscará dedicar tiempo a ordenar la gestión tras la salida de Adorni y la asunción de Santilli. El canciller Quirno asistirá a Asunción en su lugar.
Fuentes de Casa Rosada informaron la decisión que se dio a conocer tras la reunión que el mandatario mantuvo en la Quinta de Olivos con el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro que encabeza la posición política de su padre quien permanece en prisión.
“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro", escribió el presidente argentino en referencia a los gobiernos de derecha en la región, y sumó una foto de ambos posando sonrientes, antes de bajarse de la cumbre del Mercosur.
Diferencias con Brasil
Al permanecer en Buenos Aires, Milei evitará cruzarse en la cumbre con Lula da Silva, en medio de fuertes diferencias políticas y diplomáticas entre los dos gobiernos.
El reclamo de la diplomacia brasileña se da entorno a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de mil seiscientos productos estadounidenses en el pacto firmado con el Gobierno argentino en febrero. Brasil sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse estrictamente con la política arancelaria común del Mercosur.
Otro eje de tensión con Brasil es la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.
Quirno representará a la Argentina
El canciller Pablo Quirno ya está en Asunción y será quien asista a la cumbre del Mercosur en lugar del presidente, informó la Casa Rosada. Quirno participará de las reuniones de cancilleres y de la cumbre donde, además de Lula da Silva, estarán los presidentes de Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Con la ausencia del mandatario, será el canciller quien reciba eventuales reclamos sobre la reincorporación de Venezuela y sobre acuerdos comerciales, cuestiones que generaron tensiones con Brasil y otros socios regionales. Fuentes en el exterior destacaron que Quirno deberá gestionar objeciones y explicar las posturas argentinas en la mesa del bloque.
El Gobierno precisó que, además de representar al país en la cumbre, Quirno acompañará la transición diplomática y continuará con las reuniones previstas por la agenda internacional, incluido el seguimiento de acuerdos recientes con Estados Unidos y otros socios, según la información oficial.
La decisión presidencial también contempla la agenda internacional próxima: desde Presidencia confirmaron que sigue en pie el viaje de Milei a Estados Unidos por invitación del presidente Donald Trump y que ese viaje será corto, con la presencia de la secretaria General de la Presidencia y del canciller, según la comunicación oficial.