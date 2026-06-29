Entrevista a Patricia Kolesnicov

“Alberdi diría que Milei está en el camino económico correcto”

El presidente de la Nación ha elegido a uno de los padres de la Constitución Nacional como su referencia histórica y un pasado glorioso, al que propone volver a través de sus políticas. ¿Cuáles son las ideas que tomó de uno de los próceres de la historia argentina? ¿Qué pensaría Alberdi de Milei si lo viera gobernar? Patricia Kolesnicov trata de responderlo en “Un presidente que sea como un rey”, un libro que repasa las principales ideas de una de las personas más importantes del siglo XIX.