El 19 de noviembre de 2023, tras imponerse en el balotaje frente a Sergio Massa, el presidente electo Javier Milei volvió a invocar a Juan Bautista Alberdi. En su discurso afirmó: “Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi, de nuestros padres fundadores, que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia”.
“Alberdi diría que Milei está en el camino económico correcto”
El presidente de la Nación ha elegido a uno de los padres de la Constitución Nacional como su referencia histórica y un pasado glorioso, al que propone volver a través de sus políticas. ¿Cuáles son las ideas que tomó de uno de los próceres de la historia argentina? ¿Qué pensaría Alberdi de Milei si lo viera gobernar? Patricia Kolesnicov trata de responderlo en “Un presidente que sea como un rey”, un libro que repasa las principales ideas de una de las personas más importantes del siglo XIX.
La referencia no era nueva. Durante la campaña, Milei ya había presentado su proyecto político como una continuidad del “modelo de Alberdi”. Sostuvo, entre otras frases, que “la salida es la libertad” y que, con Alberdi como guía y una profunda reforma del Estado, la Argentina podría recuperar en pocas décadas un dinamismo comparable al de Estados Unidos.
Al citar a Alberdi, Milei busca inscribirse en una tradición central del liberalismo argentino. Esa referencia le permite construir una legitimación histórica: lo vincula con un pensador clave del siglo XIX y con la imagen de una Argentina moderna, próspera y orientada al progreso económico.
A la vez, esa apelación remite a un pasado idealizado: el de la llamada “Argentina potencia”. Aunque esa imagen admite discusión histórica, conserva peso en el imaginario político nacional y le permite a Milei presentar su programa como un regreso a una etapa de grandeza.
La periodista y escritora Patricia Kolesnicov empezó a leer a Alberdi para rastrear las ideas que inspiraron el relato político del presidente argentino. “Era un gran argumentador; me gusta cómo escribía y los invito a leerlo. Al principio lleva un rato acomodarse, porque es prosa del siglo XIX, pero es muy interesante. A mí me resultó apasionante encontrar a gente que se tomaba el trabajo de escribir libros para insultarse”.
¿Por qué Milei se refleja en Alberdi? ¿Qué toma de él?
En primer lugar, Milei toma de Alberdi su mirada económica. Aunque Alberdi fue un pensador complejo y cambiante, mantuvo una convicción central: una orientación marcadamente liberal.
En sus escritos, Alberdi analiza distintos modelos económicos y recurre a Adam Smith para explicar por qué esas ideas podían ofrecer una fórmula de prosperidad para estas tierras.
Para Alberdi, la Argentina tenía recursos y potencial, pero estaba poco poblada y carecía de infraestructura. Por eso sostenía que el país no producía lo suficiente: necesitaba población, caminos, organización y condiciones para crecer.
En ese contexto, Alberdi entendía que la etapa revolucionaria había quedado atrás. El desafío ya no era independizarse de España, sino construir las bases del crecimiento económico. Para lograrlo, proponía un liberalismo amplio, orientado a ordenar el país y hacerlo producir.
Desde esa perspectiva, se entiende por qué Milei encuentra en Alberdi una figura útil. Al mirar hacia atrás, busca mostrar que su proyecto no surge de la nada, sino que puede inscribirse en una tradición liberal argentina.
No todos los entrevistados coinciden con esa interpretación, pero la lectura de Alberdi ofrece elementos para sostener ese vínculo.
- ¿Por qué toma como referencia a Alberdi y no a Sarmiento, Mitre y Avellaneda que eran contemporáneos y también liberales?
-Alberdi parece más afín a Milei porque habla de economía de manera más directa y específica. Escribió sobre régimen impositivo, distribución de la riqueza, préstamos y otros aspectos concretos de la organización económica. Además, conserva el prestigio asociado a la Constitución: en el imaginario popular, es el “padre” de la Constitución, no solo alguien que propone reducir el Estado o limitar su intervención económica. Sarmiento, en cambio, está más asociado a la educación. Alberdi sostenía que primero había que crecer económicamente y luego ampliar la educación y los derechos políticos; Sarmiento pensaba lo contrario: que la educación era la base del crecimiento.
-Alberdi vivió mucho tiempo, murió a los 74 años que en el siglo XIX debe haber significado vivir como hasta los 100 años. Es un período de tiempo muy amplio, con contextos históricos muy diferentes que seguramente lo hicieron cambiar de ideas, incluso contradecirse. ¿No es muy arriesgado tomar las ideas de una parte de la vida de Alberdi?
-Uno de los historiadores que entrevisté, Darío Roldán, especialista en liberalismo, me dijo que ni siquiera importa demasiado si Milei cita a Alberdi con precisión. Lo relevante es lo que Alberdi simboliza: liberalismo, Constitución y autoridad. Muchos de quienes escuchan a Milei quizá no conocen su obra, pero sí asocian su nombre con una avenida y con la Constitución. Fernando Devoto, presidente de la Academia Nacional de la Historia, me dijo que cada uno tiene el Alberdi que quiere, y Milei también. Alberdi nunca sería socialista, pero fue un pensador cambiante. Aunque algunos historiadores lo describen como ecléctico, yo lo veo más bien pragmático: se adaptaba a los contextos y revisaba sus propias ideas. A veces incluso admitía que lo que había dicho antes podía estar equivocado. Esa capacidad de revisión me resulta fascinante.
- En el libro desarrollas una disputa muy interesante sobre la idea de educación que tenía Alberdi, que era distinta a la de Sarmiento, que es la diferencia entre instruir y educar, cual es la diferencia entre ambas.
-Alberdi entiende la educación en un sentido práctico: educar y civilizar para el trabajo a una población que ya no debía vivir como gaucha, aunque él respetaba a los gauchos porque se ganaban la vida. Tiene una frase dura que, fuera de contexto, podría ser muy polémica: “¿Para qué le ha servido al pueblo saber leer?”, y responde que para leer pasquines políticos, justamente el tipo de textos que él mismo escribía. Para Alberdi, leer o estudiar filosofía no bastaba si eso no producía ni permitía vivir. Lo fundamental era aprender a trabajar. Esa era la educación que defendía, aunque él mismo representaba lo contrario: era un hombre de palabras e ideas.
-El libro se llama “Un presidente que sea como un rey” ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Alberdi con esa expresión?
-En “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, Alberdi analiza distintas constituciones para explicar qué toma y qué descarta de cada una. Una de las que más le interesaba era la de Chile, porque, según él, elegía “un presidente que sea como un rey”: una figura con autoridad, capacidad de centralizar decisiones y, en ciertos casos, de intervenir o sustituir al Congreso por un tiempo determinado. Alberdi argumentaba que, si eso podía hacerse frente a una amenaza externa o una guerra, también podía justificarse para combatir el hambre y la miseria.
-Pero no estaba pensando en un gobierno monárquico sino en un Ejecutivo fuerte.
-Pensaba, sobre todo, en un Ejecutivo fuerte. Años después escribió un libro poco conocido, “La monarquía como mejor sistema de gobierno para Sudamérica”, donde planteó que la república era una gran idea, pero difícil de aplicar en sociedades atravesadas por peleas internas y caudillismo. Sin embargo, luego modificó esa posición: al final del texto aclaró que se equivocaría quien creyera que esas eran sus ideas definitivas. No lo publicó en vida; lo hizo su hijo después de su muerte.
-La idea del ejecutivo fuerte también tiene que ver con el contexto de la época. De alguna manera había que solucionar la organización del país que venía de décadas de una guerra civil entre unitarios y federales.
-Alberdi pensaba en una autoridad capaz de centralizar y constituir efectivamente un país, para dejar atrás la fragmentación de quince o dieciséis territorios autónomos, cada uno con su propia constitución.
-La frase más conocida de Alberti es la de gobernar es poblar. ¿Cuál era la idea? ¿Qué quería decir cuando decía eso?
-Es una frase central, alrededor de la cual se ordenan muchas de sus ideas. Alberdi quería decir que hacía falta gente para trabajar, construir sociedad y formar una civilidad, tanto en lo político como en lo económico. Pero hablaba de “poblar bien”: sostenía, por ejemplo, que si Estados Unidos hubiera sido poblado por chinos e indios no habría llegado a ser lo que era. Alberdi quería poblar la Argentina con ingleses, holandeses y europeos del norte, y lo decía explícitamente.
-Alberti se definió siempre como liberal, Milei se define como liberal. ¿Qué ideas del liberalismo tenían en común? ¿Hay un tipo argentino de liberal?
-Sí. Hay una tradición argentina que combina liberalismo con una autoridad fuerte y centralizada, con cierto rasgo caudillesco.
-Alberdi le sirve a Milei como referencia para invocar un pasado glorioso, de grandeza. También lo hace Trump, por ejemplo. Porque ¿cuánta gente en Argentina leyó las Bases de Alberdi?
-No importa tanto cuántos la leyeron, sino lo que esa figura representa. La Constitución asociada a Alberdi quedó vinculada a la riqueza argentina de fines del siglo XIX. Milei retoma esa imagen para proponer una vuelta a ese supuesto punto de partida y a la posibilidad de volver a ser un país rico.
-Aunque sea descontextualizado porque en realidad lo que hizo rico la Argentina es la invención del ferrocarril, la organización del campo, la inmigración.
-Exacto, pero el planteo de Milei va en esa dirección. Para Alberdi, esos factores eran centrales: hablaba constantemente de los “caminos de hierro”, es decir, los trenes, y también de la libre navegación de los ríos. Consideraba fundamental que barcos de cualquier país pudieran entrar y comerciar directamente con los puertos del interior, porque eso acercaba las regiones a los mercados y reducía el poder de Buenos Aires.
-Salvando las distancias y con todos los reparos del caso ¿Pensas que Milei se auto percibe como una especie de Alberdi del siglo XXI?
-Como se autopercibe Milei es una pregunta muy difícil de responder…
-En el sentido de que está pariendo una nueva Argentina.
-Estoy segura de que Milei se piensa como alguien que impulsa una nueva Argentina. Hay un artículo de un divulgador libertario especializado en Alberdi, Daniel Pereira, titulado “Alberdi, el primer Milei”. Invité a Milei a participar del libro, pero me respondió que prefería no hacerlo porque no quería ponerse a la altura de ese gigante. En su lugar, me recomendó a otra persona, que sabía mucho de Alberdi y del libertarismo, y que llegó acompañada por Pereira. Como Milei hizo esa recomendación y Pereira había escrito ese artículo, entiendo que Milei acuerda con esa lectura.
-Después de haber leído todo lo que escribió Alberdi, de lo que representó en la historia argentina ¿Qué opinas de que Milei lo tome como referencia?
-Me parece natural que lo tome como referencia y que elija el Alberdi que le resulta útil. Es una operación política clásica: apoyarse en una figura histórica prestigiosa. Alberdi es el prócer que Milei necesita. Fue liberal y dijo cosas que uno podría imaginar en boca de Milei. Eso no significa que no existan otros Alberdi posibles, por ejemplo, el defensor de la libertad de expresión. Alberdi criticaba a los liberales que, cuando él se opuso a Mitre y a la guerra del Paraguay, lo trataron de traidor a la patria. En parte permaneció en Europa por eso: no escapaba de Rosas, sino de Mitre. Para él, sin seguridad no había libertad.
- ¿Qué imaginas qué pensaría Alberdi de Milei?
-Creo que Alberdi pensaría que Milei va en el camino económico correcto, aunque rechazaría su trato agresivo hacia la oposición. Uno de los especialistas que entrevisté me dijo que lo observaría con distancia, porque no le gustaría la lógica del insulto: no solo por una cuestión de formas, sino porque afecta la libertad de expresión y, con ella, la libertad política. Probablemente estaría algo alejado, pero consideraría acertado el rumbo económico.