El tablero político nacional sumó un nuevo y definitivo cimbronazo este sábado con la dimisión de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros. A través de un texto cargado de fuertes definiciones políticas y matices personales, el ahora exfuncionario nacional expuso los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado de la gestión de La Libertad Avanza.
Qué dice la carta que presentó Adorni al renunciar
El ahora exjefe de Gabinete formalizó su salida del Gobierno nacional a través de un escrito dirigido a Javier Milei. Negó las denuncias de corrupción que pesaban en su contra y justificó su alejamiento para proteger a su familia de una "carnicería mediática".
El escrito, dirigido en términos de extrema cercanía al presidente Javier Milei, no solo formaliza su salida tras semanas de intensas versiones cruzadas, sino que abre el juego a un descargo directo contra lo que calificó como una persecución hacia su entorno íntimo.
El impacto en el seno familiar y el rechazo a las denuncias
El núcleo del descargo de Adorni se centraron en el impacto que la alta exposición pública provocó en su vida privada durante el último tramo de su gestión, signado por denuncias sobre supuestos viajes al exterior y anomalías patrimoniales. En un tono que combinó el plano afectivo con el político, el exfuncionario argumentó que se vio obligado a contrariar la postura del Jefe de Estado para priorizar la protección de sus allegados. "Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", manifestó en las primeras líneas del texto.
En el mismo sentido, el saliente ministro describió el escenario como un hostigamiento sistemático que terminó por desgastar su resistencia. "Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", relató, advirtiendo además que "las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".
Lejos de esquivar los señalamientos por presuntos hechos de corrupción que aceleraron las dudas sobre su continuidad, el exvocero desglosó una por una las versiones que circularon en los medios de comunicación, tildándolas de falsedades absolutas. "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (sí Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más", detalló minuciosamente, para luego concluir de forma tajante: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas".
Internas en Balcarce 50 y el frente legislativo
La salida de Adorni no puede desligarse del complejo escenario que enfrentaba en el Congreso de la Nación. En los últimos días, su figura se había vuelto el blanco principal de la oposición y de sectores aliados que pretendían activar una moción de censura en ambas cámaras. La estrategia oficialista en la Cámara de Diputados se había concentrado en dilatar los plazos para evitar que el jefe de Gabinete fuera sometido a votación, una maniobra que se complementó con la falta de quórum en el Senado, donde debía presentarse a dar su informe de gestión el próximo 2 de julio.
A este panorama se sumaban los insistentes trascendidos sobre cortocircuitos en la cúpula del poder central. En su carta, Adorni buscó desactivar de manera explícita las versiones que apuntaban a supuestos quiebres o maniobras de presión contra los hermanos Milei para sostenerse en el despacho principal de la Casa Rosada. "Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo responía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", disparó, lamentando que en el debate público se hayan "confundido lo público con lo privado e íntimo".
A pesar del desgaste y de convertirse en la décima baja ministerial desde el recambio de gobierno, el dirigente ratificó su alineamiento ideológico y elogió la figura del Presidente. "Usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera", remarcó, asegurando que continuará respaldando el proyecto oficial y que Milei representa la "única garantía" para evitar que las próximas generaciones deban abandonar el país.
Una silla caliente con rotación histórica
Adorni había asumido formalmente sus funciones el 4 de noviembre de 2025, relevando al esquema interino que se había configurado tras la partida de sus antecesores. Con su dimisión, la actual administración suma un nuevo capítulo de inestabilidad en la Jefatura de Gabinete. Cabe recordar que el primero en ocupar dicho rol fue Nicolás Posse, quien se alejó el 27 de mayo de 2024 en medio de fuertes cuestionamientos internos. Su lugar fue tomado por Guillermo Francos, pieza fundamental en el armado político y el diálogo con las provincias, quien comandó el área hasta el 1 de noviembre de 2025, cuando también dio un paso al costado tras registrar diferencias con la línea dura del partido gobernante.
Quien sea designado por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante en los próximos días estampará un récord histórico de rotación para una sola gestión presidencial desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994. Hasta el momento, Alberto Fernández había tenido tres jefes de Gabinete en su mandato de cuatro años, mientras que Cristina Fernández de Kirchner llegó a contabilizar seis, pero distribuidos a lo largo de sus dos períodos de gobierno.
En el cierre de su mensaje de despedida, Adorni buscó transmitir un mensaje de serenidad hacia el arco político, agradeciendo la confianza depositada en él "en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante" y destacando que el mandatario no haya cedido ante las presiones de la "vieja política". "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones", finalizó el exjefe de Gabinete. La atención de la política nacional se traslada ahora de forma urgente a los despachos de Balcarce 50, donde se define el perfil técnica y políticamente apto para asumir el control de una de las sillas más complejas de la estructura del Estado.