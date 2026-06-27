Tercera baja en un puesto clave

Qué dice la carta que presentó Adorni al renunciar

El ahora exjefe de Gabinete formalizó su salida del Gobierno nacional a través de un escrito dirigido a Javier Milei. Negó las denuncias de corrupción que pesaban en su contra y justificó su alejamiento para proteger a su familia de una "carnicería mediática".