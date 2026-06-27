Hora de definiciones en Olivos

La suerte de Adorni, crónica de una salida anunciada que busca oxigenar la gestión de Milei

La comandancia libertaria debe apresurar las decisiones en torno a la situación del ministro coordinador buscando posicionar una gestión económica que considera positiva pero que es eclipsada por las novedades judiciales que afectan la imagen del Gobierno nacional