El gobierno nacional busca dar un giro a su estrategia de comunicación. Ese objetivo quedó en claro con el cambio de nombre en la vocería, que pasó de un cuestionado Manuel Adorni a Adrián Ravier (hasta este miércoles, diputado nacional de LLA), y del equipo de prensa oficial que ahora estará encabezado por Fabián Fernández en reemplazo de Javier Lanari.
Adrián Ravier: “Es un honor ser la voz del Presidente”
Ese viernes se presentó ante corresponsales de Casa Rosada y anunció que habrá conferencias de prensa cada martes a las 11 para informar “sobre el impacto de las reformas en la vida de la gente”, pero no para opinar sobre política partidaria.
Pero también es evidente que quiere guiar la información hacia un lugar bien distinto de la dirección que seguía hasta el momento: la última conferencia de prensa del aún Jefe de Gabinete fue a fines de marzo y las preguntas estuvieron dirigidas mayoritariamente a su situación patrimonial, por la que es investigado en la Justicia bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito.
Ravier anticipó que su designación oficial como vocero va a llegar cuando el presidente Javier Milei regrese de su viaje por España, de donde tiene previsto arribar este sábado. Lo de este viernes no fue una conferencia de prensa, sino una presentación.
Tras expresar la solidaridad de la Argentina con el pueblo de Venezuela que atraviesa una situación de catástrofe luego de dos sismos de gran magnitud que se registraron el último miércoles, repasó su currículum que incluye una formación académica en la que destacan docentes como Bertie Benegas Lynch (h); Martín Krause, con quien comparte autoría de su primer libro y, ya en Madrid, de Jesús Huerta de Soto; todos referentes de la línea económica a la que adhiere Javier Milei.
Con el presidente, con quien admitió “controversias sobre ideas económicas, filosóficas y políticas” ya zanjadas, también comparte la autoría de una publicación: “La batalla por la macroeconomía”.
“En otra Argentina”
El ex diputado nacional, cuya renuncia a la banca de LLA fue aceptada en la sesión del último miércoles, no ahorró elogios para el mandatario nacional. Dijo, por ejemplo, que “puede ver más lejos porque esta parado sobre hombros de gigantes” y que es “un docente con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, refrescar y definir conceptos”.
Además, dijo, “tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacia falta”.
Luego de aclarar que “ya estamos en otra Argentina”, destacó que en su paso por la Cámara baja, luego de ser director académico de la Fundación Faro y presidente de LLA en La Pampa, le tocó integrar “el Congreso más reformista de la historia”, donde incluyó el Presupuesto 2026 “equilibrado”, la Ley de Modernización laboral, la de Glaciares y Periglaciares, la Hojarasca y el RIGI, entre otras.
“Ante el pedido de Milei acepté el desafío de ser su nuevo vocero. Es un honor ser la voz del Presidente”, insistió, y en ese punto anticipó que las conferencias de prensa serán los martes a las 11.
Prioridades en dos carriles
Sin embargo, advirtió que “en los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno”. “Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros de un gobierno y la conversación pública” que pasó, claramente,por la persona del ex vocero Adorni pero también por temas que preocupan a la sociedad como la baja de los salarios y la desocupación, según coinciden varios estudios.
Ahora “el objetivo será comunicar a ciudadanos de la manera más clara y contundente cómo las reformas tienen impacto en la vida y el futuro de todos los argentinos”.
Y tras destacar la “tarea quirúrgica” del equipo económico para redireccionar partidas, lo que permitió “hacer la inversión más grande de la historia en el Hospital Garrahan”, destacó que en el gobierno la toma de decisiones están dadas por “la visión de un presidente que no piensa en la próxima elección (si bien en una entrevista a un medio español admitió que va a ir por la reelección en 2027)”, sino “en los próximos 30 años”.
Relación con periodistas
“Queremos que este sea el país más libre del mundo”, expresó el vocero quien anticipó que va a hacer “de la sala de prensa un lugar de respeto y debate de ideas”. La afirmación llega luego de que persisten los reclamos de corresponsales acreditados en Casa Rosada por las condiciones en que desarrollan su tarea, con accesos restringidos a espacios por donde circulan miembros del Ejecutivo, por ejemplo.
Pero aclaró: “No me corresponde en mi calidad de representante del Presidente entrometerme en competencias de otros poderes, como tampoco opinar sobre políticas partidarias ajenas a la gestión ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado”.
“Concibo el periodismo como eje central de la democracia”, dijo para definir luego el rol que espera de los medios y anticipar que habrá reuniones semanales “para dialogar sobre la marcha del gobierno”.