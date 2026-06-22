El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva modificación en su esquema de comunicación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación en reemplazo de Javier Lanari.
Fabián Fernández asumirá la Secretaría de Comunicación tras la salida de Javier Lanari
El Gobierno nacional confirmó cambios en el área de prensa y comunicación. Fernández, que se desempeñaba en YPF, reemplazará a Javier Lanari y trabajará junto al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.
La designación fue comunicada a través de redes sociales por el propio Adorni, quien le dedicó un mensaje de bienvenida al flamante funcionario. “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”, expresó.
Relevo en un área clave
Fernández llega al cargo tras desempeñarse en YPF y asumirá una función estratégica dentro del esquema comunicacional del Gobierno. Su desembarco se produce pocas horas después de que se confirmara la salida de Lanari, uno de los funcionarios más cercanos a la administración libertaria desde el inicio de la gestión.
La Secretaría de Comunicación y Prensa tiene a su cargo la coordinación de la comunicación oficial, el vínculo con los medios y la articulación de mensajes institucionales de la Casa Rosada.
El recorrido de Javier Lanari
Lanari formó parte del equipo de La Libertad Avanza desde diciembre de 2023. Primero ocupó el cargo de subsecretario de Prensa y luego asumió la conducción de la Secretaría cuando Adorni fue promovido a jefe de Gabinete.
Durante su gestión también tuvo participación en la coordinación de los medios públicos y en la reorganización de Radio y Televisión Argentina (RTA), además de convertirse en una de las voces más activas en defensa de las políticas impulsadas por Javier Milei.
Su vínculo con el Presidente se remonta a varios años antes del desembarco en la política. Ambos compartieron espacios en medios de comunicación y mantuvieron una relación de confianza que continuó durante la campaña electoral y la posterior gestión de gobierno.
Nueva etapa en la comunicación oficial
La llegada de Fernández se suma a otros movimientos recientes dentro del área comunicacional. Días atrás, el economista Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial, cargo desde el cual tendrá exposición pública cotidiana.
Con estos cambios, el Ejecutivo redefine la estructura encargada de la comunicación gubernamental en un momento marcado por la agenda económica, la actividad legislativa y el desarrollo de la campaña hacia las elecciones de medio término.