Tras los anuncios del BM y del BID

Decreto para autorizar a Economía a tomar hasta US$ 5 mil millones de créditos garantizados

En lo inmediato Luis Caputo busca refinanciar deuda con tasas más bajas antes de regresar a buscar fondos con bonos en mercados internacionales. El gobierno se somete a la jurisdicción de Nueva York, sin renunciar a la inmunidad de ejecución de la República Argentina o sus agencias respecto a bienes soberanos y el presupuesto.