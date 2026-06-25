Cambios en la comunicación

Con la llegada del nuevo vocero Adrián Ravier, el mileísmo busca recuperar la agenda

Dos semanas le llevó al Gobierno nacional tomar una decisión de fondo en torno al caso Adorni. A la salida de Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa y el nombramiento de un ex YPF en su lugar, se añadió la elección de otro portavoz que intentará revertir la crisis