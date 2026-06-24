¿Va al Senado?

Reclamos y estrategias: Adorni sigue acaparando la atención del Congreso

La Cámara baja se reune este miércoles para tratar el Super Rigi y el acuerdo con fondos buitre. Mañana será el turno el Senado. La presencia del jefe de Gabinete el 2 de julio, en duda.