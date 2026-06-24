"El gobierno nacional busca recuperar la agenda en el Congreso en medio del caso Adorni”. No importa cuando lea esto, pero por allí van los títulos desde principios de marzo, cuando el jefe de Gabinete y ex vocero presidencial comenzó a estar en el ojo de la tormenta luego de conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, había integrado la comitiva oficial que llevó al Presidente y varios funcionarios a Nueva York.
Reclamos y estrategias: Adorni sigue acaparando la atención del Congreso
La Cámara baja se reune este miércoles para tratar el Super Rigi y el acuerdo con fondos buitre. Mañana será el turno el Senado. La presencia del jefe de Gabinete el 2 de julio, en duda.
Ese fue el inicio: luego llegó el viaje a Punta del Este en un vuelo privado con su familia y Marcelo Grandio, vacaciones anteriores en Aruba, compra de propiedades, refacciones millonarias, una declaración jurada por lo menos inconsistente y varias veces corregida, y la justificación de todo en el hallazgo de un pendrive con medio millón de dólares guardado durante años que le habría permitido gastar muy por encima de su sueldo en el cargo público.
Conclusión: el funcionario está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El presidente Javier Milei lo sostiene en su cargo, aunque lo relevó de la vocería. El oficialismo dilata los tiempos para que se presente ante legisladores. La oposición quiere ya la interpelación y moción de censura en el Congreso, y el sector legislativo dialoguista no parece dispuesto a tener el costo de un despido en el gabinete: quiere que la decisión se tome en el Ejecutivo.
Es más: el PRO se expidió con un documento en el que advierte que “a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.
La UCR también se pronunció para decir que “la Argentina necesita funcionarios que no sólo cumplan la ley, sino que honren con su conducta la responsabilidad que les fue confiada”.
Ambos posicionamientos, conocidos en la misma semana en que se confirmaba un pedido de sesión especial en Diputados para abordar el tema Adorni y se descontaba que la situación del funcionario iba a estar en la agenda inmediata del Senado, se pueden leer ahora desde otro lugar: hay malestar pero no decisión de avanzar en su remoción en una sesión pedida por la oposición dura.
De hecho, la sesión especial pedida para este martes por integrantes de Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas, Coalición Cívica, la Izquierda y algunos monobloques e integrantes de partidos provinciales no logró quórum (se requerían 129 presentes y hubo 117). No estuvo LLA pro tampoco el PRO y algunos integrantes del partido centenario.
Aunque sí hubo pronunciamientos de alto voltaje en los 55 minutos que duró la reunión presidida por Martín Menem.
En cambio, el oficialismo y un sector de la oposición aliada acordó tratar el tema Adorni el 30 de junio, en el marco de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA), con el criterio de que para una interpelación y posible moción de censura se requiere previo dictamen antes de i al recinto.
Este miércoles, la Cámara de Diputados está convocada nuevamente, esta vez para una sesión pedida por el oficialismo a fin de debatir acuerdos con fondos buitres y el “Súper Rigi”, entre otros temas. Es decir, para tratar de recuperar la agenda del gobierno. Una vez más.
A priori, Adorni no figura en el temario pero se descuenta que estará presente en los discursos opositores que, sin dudas, expresarán su disgusto cara a cara con quienes no estuvieron ayer en sus bancas. De hecho, podría haber un pedido de apartamiento del reglamento para avanzar en la interpelación.
Serán varias horas de sesión.
¿Cancelado?
En el Senado también hay sesión convocada, pero para este jueves a las 11.
Allí también se suponía que se iba a tratar el tema Adorni: los cálculos hasta fines de la semana pasada eran que la situación del ministro coordinador quedaría expuesta en una cámara o en la otra.
Sin embargo, el temario de la sesión (plan de labor) fue modificado este martes a la tarde y llevará a debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pliegos dictaminados por la Comisión de Acuerdos y una serie de Tratados Internacionales. Nuevamente, una agenda oficial a recuperar.
Sobre Adorni, LLA esgrimirá como argumento que desde el año 1997 hasta ahora existen 12 antecedentes de pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete que fueron girados a la comisión de Asuntos Constitucionales. Ese espacio está presidido ahora por Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).
La figura del jefe de gabinete de ministros, así como sus obligaciones y la posibilidad de ser interpelado, fueron introducidas en la Constitución Nacional durante la reforma de 1994.
En el artículo 101 queda claro que el funcionario de ese rango “debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno (…)”.
Además “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.
Sobre el segundo punto está claro que la cuestión se va a dirimir en comisiones. Sobre el primero, es decir, sobre la obligación de concurrir a las cámaras a brindar su informe de gestión, la fecha fijada en el Senado es el 2 de julio. Es o "era" porque la presidenta de la bancada de LLA Patricia Bullrich desactivó la visita del funcionario a la Cámara alta para no exponerlo a una posible interpelación.
“No tiene sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", argumentó.
Pasaron minutos entre esta declaración y el tuit del propio Adorni, que dijo estar “a disposición” para presentarse “el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”.
Más allá del clásico cierre de los posteos del Jefe de Gabinete, el tema parece lejos de alcanzar un punto y aparte.