Tensión en el Senado

Adorni contradijo la suspensión y se puso a disposición para dar su informe de gestión

La jefa de la bancada oficialista había anunciado la cancelación de la presentación en la cámara alta para evitar “un desgaste sin sentido”. Minutos después, el jefe de Gabinete usó sus redes sociales y volvió a ofrecer responder preguntas la semana próxima.