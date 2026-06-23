Se cayó por falta de quórum la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación convocada para este martes por la oposición que buscaba discutir el caso del jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni.
Se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados que buscaba interpelar a Adorni
La misma estaba prevista para este martes desde las 14 horas tras la convocatoria de la oposición. El oficialismo acordó con la bancada “dialoguista”.
Tras acordar con las bancadas del PRO y de la UCR, el oficialismo logró aplazar la interpelación a Adorni que inicialmente habría comenzado desde las 14 horas.
Sesión en vivo
El acuerdo del oficialismo
En las últimas horas, se acordó con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques "dialoguistas" la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 de junio a fin de tratar los seis expedientes incluidos en el temario de la sesión de este martes, que incluyen la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
De esta manera, el oficialismo no solamente hizo caer la sesión y gana una semana en el tema Adorni, sino que además se garantizará una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos.
El objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes a las 14 hs era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.
Bullrich con actividad, pero sin foto
la presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, formalizó el pedido de una reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18, para modificar el acta de la sesión del jueves 25, donde se había establecido que el tratamiento de las mociones de interpelación se podían hacer sin dictamen de comisión y con el respaldo de una mayoría agravada.
De esta manera se descarta la posición planteada por el titular del interbloque peronista, José Mayans, de que solo se necesitaba una mayoría absoluta de 37 miembros por tratarse de un artículo operativo y que no necesita una iniciativa y alcanzaba con una moción. En ese contexto, Mayans podría no participar de la reunión de Labor Parlamentaria y defender el jueves en el recinto de sesiones el acta firmada el miércoles pasado.
En paralelo, Bullrich no asistió a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que celebró este martes en la Casa Rosada.
Los encuentros planificados por Adorni para este martes se realizaron en tres tandas entre el mediodía y la tarde: el primero tendrá lugar a las 11, el segundo a las 13.30 y el último a las 16.
Desde el despacho de Bullrich aclararon que la legisladora "no puede" dar asistencia debido a que debe encabezar la reunión de la Labor Parlamentaria en el Senado, donde intentará buscar apoyos dialoguistas para volver a postergar la interpelación de Adorni.
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