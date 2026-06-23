Sorpresivo giro en la agenda del Senado. Patricia Bullrich informó que Manuel Adorni no asistirá la semana que viene para otorgar el informe de gestión, que él mismo había confirmado para el jueves 2 de julio.
Bullrich anunció que Adorni no se presentará el 2 de julio en el Senado
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta informó que se suspende el informe de gestión que estaba previsto por el Jefe de Gabinete para la semana que viene. Más temprano, Adorni se reunió con algunos senadores en la Casa Rosada, con la llamativa ausencia de Bullrich.
La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta explicó que fue ella misma quien decidió que el Jefe del Gabinete no asista porque, según su criterio, no tenía sentido que se exponga a una “carnicería”.
El episodio ocurre en medio de la tensión entre la jefa del bloque y el ministro coordinador. Días atrás, Bullrich había cuestionado públicamente los gastos que motivan una investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, y por eso la suspensión adquiere relevancia política.
Mientras la vice Victoria Villarruel, evalúa los pasos institucionales junto a los distintos bloques, la agenda de la Cámara quedó en duda ante la suspensión de la presentación de Adorni, que enfrenta a su vez maniobras de interpelación y moción de censura, a la vez que el oficialismo pretende tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Bullrich condicionó la presentación
Patricia Bullrich dijo que ella misma suspendió el informe porque no tenía sentido hacerlo venir a la Cámara alta para ser sometido a un castigo público. “Nadie quiere reconocerlo como jefe de Gabinete y no tiene sentido exponerlo a ocho horas de palos permanentes”, confirmó Bullrich en diálogo con La Nación, al salir de una reunión con senadores aliados.
Según la dirigente oficialista, se logró sellar un acuerdo con espacios dialoguistas para condicionar la interpelación, exigiendo mayorías específicas y así evitar que la oposición avance. En la negociación, Bullrich aceptó revisar el temario en labor parlamentaria para ganar tiempo y reducir el desgaste político del Jefe de Gabinete.
Sin embargo, desde el entorno de Adorni argumentan que la decisión correspondo solamente a una disposición de los legisladores: "Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar", remarcó una nota de Infobae.
Hasta el momento, Adorni no informó formalmente a Villarruel sobre la decisión de no asistir, y en el círculo de la vicepresidencia se considera que tiene la obligación de presentar el informe en la Cámara. Desde la oposición consideran que, si no asiste, la situación política del Jefe de Gabinete solo empeora.
Algunos senadores junto a Adorni
Más temprano, Adorni se había reunido en la Casa Rosada con algunos senadores del bloque La Libertad Avanza en tres tandas, acompañado por la secretaria General Karina Milei y con la organización del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
A los encuentros asistieron representantes de provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego. El dato saliente fue que en ninguno estuvo presente Patricia Bullrich.
Según se dio a conocer, en las reuniones, el Jefe de Gabinete buscó conversar sobre la dinámica legislativa para el segundo semestre. Señalaron, además, que apuntó a definir objetivos para avanzar con reformas en el Congreso y a articular la postura del bloque frente a la interpelación que pesa sobre el Jefe de Gabinete.