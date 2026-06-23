Congreso

Bullrich anunció que Adorni no se presentará el 2 de julio en el Senado

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta informó que se suspende el informe de gestión que estaba previsto por el Jefe de Gabinete para la semana que viene. Más temprano, Adorni se reunió con algunos senadores en la Casa Rosada, con la llamativa ausencia de Bullrich.