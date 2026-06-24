La sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, que incluyó en su temario la media sanción del Super RIGI, un acuerdo con fondos buitre y acuerdos internacionales, arrancó con la asunción de un nuevo integrante.
Diputados: asumió Martín Matzkin en reemplazo del nuevo vocero
Ocupará hasta diciembre de 2029 la banca que deja Adrián Ravier, flamante vocero presidencial.
Se trata de Martín Matzkin, hasta ahora subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, quien ocupará la banca que deja Adrián Ravier, flamante vocero presidencial.
Con trayectoria en el PRO, Matzkin sumará un escaño a La Libertad Avanza, luego de que su antecesor fuera designado en el nuevo cargo en reemplazo de Manuel Adorni que, de momento, sigue al frente de la Jefatura de Gabinete de ministros.
El pampeano, que llegó al Ejecutivo de la mano de la ex ministra de Seguridad y actual jefa de bancada de LLA en el Senado Patricia Bullrich, completará el mandato correspondiente a la representación por su provincia hasta diciembre de 2029.
Matzkin tiene 52 años y es abogado. Es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, histórico jefe de los diputados menemistas en años de privatizaciones y reforma del Estado.
Entre 2015 y 2017 fue juez de Faltas en Catriló, en La Pampa. Además, durante la presidencia de Mauricio Macri fue representante del gobierno nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. En 2020 fue síndico de Pampetrol, la empresa energética provincial donde lo designaron en representación de la oposición.