El presidente Javier Milei se refirió a la situación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que su futuro estará atado a lo que determine la Justicia.
Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto"
El Presidente fue consultado por la situación del jefe de Gabinete y aseguró que cree en su honestidad; calificó como “plausible” la explicación del exvocero sobre su patrimonio.
“Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, expresó desde España el mandatario. Sin embargo, afirmó que cree en la honestidad de su funcionario y dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.
Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido VOX, Santiago Abascal.
Ante la repregunta, Milei no vaciló: “Manuel (Adorni) es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (...) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.
“[Si están mal] Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho”. “Creo en su honestidad”, enfatizó el Presidente sobre la declaración jurada del patrimonio.
“Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023″, siguió.
“El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, ironizó Milei. “Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“, consideró.
De gira por España
Milei, recibió este viernes en Madrid la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo en un acto en el que ha cargado contra la izquierda, ha defendido los valores judeocristianos y ha lanzado referencias directas a varios casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.
La universidad justificó el reconocimiento por “su relevante papel como economista y docente, su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional” de Argentina.
Ante unos 300 estudiantes, profesores y políticos, Milei ha inaugurado los Cursos de Verano CEU-María Cristina con una intervención de más de una hora.
El mandatario afirmó que el mal “siempre viene de los rojos” y que “los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común que es el capitalismo de libre empresa”.
Defensa con críticas
Milei defendió con cifras su gestión en Argentina y atacó el modelo europeo: “Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones. Perdona que se lo diga tan directamente, pero vengo de un país que estaba repleto de regulaciones y hemos quitado 16.000 en dos años, a un ritmo de 17 por día”.
Según el presidente, se trata “del ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, equivalente a cinco puntos del PIB en un solo mes, que permitió reducir la deuda externa soberana en casi 50.000 millones de dólares sin subir impuestos ni expropiar nada.
Y sobre España dijo: “Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”.