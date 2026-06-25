Recinto lleno pero sin quórum

En el Senado, el debate por Adorni terminó en una sesión suspendida

La Cámara iba a avanzar con proyectos afines al gobierno pero se anticipaba un tenso debate por la situación del Jefe de Gabinete que sigue sostenido en su cargo por el presidente Javier Milei, mientras la oposición y un sector del PRO impulsan su interpelación. Esteban Bullrich renunció al partido amarillo.