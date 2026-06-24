Manuel Adorni será citado por el PRO en una iniciativa para que el jefe de Gabinete comparezca ante el Senado el próximo jueves 2 de julio tal como estaba previsto, según el proyecto que remitió a la presidencia de la Cámara este miércoles.
El PRO pidió la interpelación de Manuel Adorni en el Senado
El bloque del partido amarillo presentó una iniciativa en la Cámara alta para que el jefe de Gabinete comparezca el 2 de julio como estaba previamente establecido.
El pedido tiene la firma del jefe de bloque, Martín Goerling Lara, y plantea la interpelación con la finalidad de evaluar una moción de censura o remoción y reclama que el funcionario brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio ante omisiones e inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.
La iniciativa impulsada por el espacio del partido amarillo insiste en que la cámara alta reciba al ex vocero para indagar sobre las falsedades reconocidas, las intervenciones en la Cámara de Diputados y las manifestaciones públicas que habrían generado dudas sobre su patrimonio. El escrito menciona explícitamente la intención de que la comparecencia permita considerar la censura o la remoción del jefe del Gabinete.
El pedido en el Senado llega en divergencia con la conducta del bloque en Diputados, donde la misma fuerza no bajó al recinto y no permitió quórum en la sesión previa destinada a avanzar con la interpelación. En ese marco, la Senado iniciativa del PRO se presenta como un camino alternativo para que Adorni rinda cuentas ante el arco legislativo y la opinión pública.
El planteo del partido amarillo recalca la exigencia de transparencia del Gabinete y vincula la interpelación con la rendición de cuentas que, según el escrito, debe sostener a la gestión en su relación con la ciudadanía.
Detalles de la iniciativa y objetivos en el Senado
El proyecto del PRO en el Senado pide que Manuel Adorni comparezca para que el jefe de Gabinete brinde los informes correspondientes sobre su patrimonio y las supuestas omisiones detectadas en las declaraciones juradas.
Según el documento, la interpelación tiene por objeto que la cámara alta evalúe una moción de censura o remoción si las explicaciones del funcionario resultaran insuficientes.
Martín Goerling Lara, jefe de bloque del PRO en el Senado, aclaró que la citación “no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política o una adopción de posturas ajenas a nuestra identidad partidaria”, y la describió como “una oportunidad institucional indispensable para que el funcionario aclare las contradicciones señaladas”.
Diferencia con Diputados
La postura en la Cámara alta contrasta con lo ocurrido en Diputados, donde el bloque en esa cámara —integrado por el PRO, la UCR y aliados— no dio quórum para la sesión que buscaba avanzar en la interpelación.
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, sostuvo que “la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación” y explicó que el trámite buscaba emplazar a la comisión correspondiente, pero que la convocatoria a la comisión dejó sin efecto la sesión.
En Diputados, los libertarios acordaron convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana siguiente, aunque todavía no se oficializó la convocatoria a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, otra instancia necesaria para avanzar con el dictamen sobre la interpelación.
La decisión de suspender una fecha prevista para la comparecencia en el Senado generó versiones públicas sobre la interna en el espacio amarillo; Patricia Bullrich vinculó la suspensión con la interna en Casa Rosada y consideró que exponer al funcionario “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, aunque Adorni publicó en X que está a disposición para asistir a la Cámara alta.
El estado actual es que la Senado iniciativa del PRO está presentada y que la divergencia entre el bloque en Diputados y el espacio del partido amarillo configura la principal incertidumbre sobre si la interpelación y la eventual moción de censura prosperarán en el ámbito legislativo.