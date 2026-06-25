Congreso de la Nación

Súper RIGI: Diputados dio media sanción al régimen para grandes inversiones y el proyecto pasó al Senado

Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el denominado Súper RIGI, una iniciativa que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.