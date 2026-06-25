La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno nacional para promover inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico e industrial.
Súper RIGI: Diputados dio media sanción al régimen para grandes inversiones y el proyecto pasó al Senado
Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el denominado Súper RIGI, una iniciativa que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Tras una extensa sesión y luego de reunir el quórum necesario con apoyo de bloques aliados, el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa y enviarla al Senado para su tratamiento definitivo.
La propuesta amplía el esquema de incentivos ya previsto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases y está orientada a proyectos que superen los 1.000 millones de dólares.
Entre otros puntos, contempla beneficios fiscales, aduaneros, regulatorios y cambiarios por un plazo de hasta 30 años para emprendimientos vinculados a nuevas industrias y tecnologías de frontera.
Una votación ajustada
La aprobación del proyecto fue posible gracias al acompañamiento de legisladores del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y bloques provinciales que habitualmente respaldan iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
La votación reflejó una Cámara dividida, aunque suficiente para que el oficialismo alcanzara su objetivo legislativo. El proyecto obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.
La sesión estuvo precedida por intensas negociaciones para garantizar el quórum. El oficialismo alcanzó el mínimo reglamentario de 129 diputados presentes con el respaldo de fuerzas aliadas y luego avanzó con el tratamiento de los proyectos económicos incluidos en el temario.
Uno de los episodios más comentados de la jornada fue la participación inicial de Adrián Ravier, recientemente designado vocero presidencial. El funcionario ocupó su banca para contribuir al quórum y presentó posteriormente su renuncia, permitiendo el ingreso de Martín Matzkin como reemplazante.
El debate también estuvo atravesado por discusiones políticas ajenas al contenido de la iniciativa. La oposición insistió en plantear cuestionamientos vinculados a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el oficialismo buscó concentrar la discusión en los proyectos económicos impulsados por el Poder Ejecutivo.
Beneficios para grandes inversiones
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo régimen permitirá atraer capitales internacionales destinados a sectores de alto valor agregado, especialmente aquellos vinculados a la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la economía del conocimiento, la infraestructura digital y otras industrias emergentes.
Según los argumentos oficiales, la estabilidad normativa y tributaria a largo plazo es una condición necesaria para competir por inversiones globales de gran magnitud.
Los defensores de la iniciativa remarcaron que el esquema busca replicar experiencias utilizadas en otros países para captar proyectos estratégicos y generar empleo, desarrollo tecnológico y exportaciones. También señalaron que el régimen está pensado para inversiones que, por su volumen y complejidad, requieren previsibilidad durante varias décadas.
La oposición, en cambio, cuestionó el alcance de los beneficios otorgados a grandes empresas y advirtió sobre el impacto fiscal que podría generar el régimen.
Durante el debate, distintos bloques señalaron que las ventajas previstas podrían afectar la recaudación futura y generar condiciones desiguales respecto de pequeñas y medianas empresas nacionales. Además, algunos legisladores reclamaron mayores garantías para la participación de proveedores locales y el desarrollo de cadenas productivas en las provincias.
Las diferencias también se reflejaron en las abstenciones registradas durante la votación. Algunos diputados de espacios provinciales plantearon reparos vinculados a la incorporación de mecanismos que aseguren una mayor integración de empresas locales en los proyectos alcanzados por el régimen.
Con la aprobación en Diputados, el Súper RIGI iniciará ahora su recorrido en el Senado, donde el oficialismo buscará consolidar una nueva victoria legislativa. La discusión promete reeditar los debates observados en la Cámara baja, en torno al alcance de los incentivos, el costo fiscal de la medida y el modelo de desarrollo productivo que impulsa el Gobierno para atraer inversiones de gran escala.