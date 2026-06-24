La Cámara de Diputados, con el impulso del Gobierno nacional, aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).
Cámara de Diptuados
El Súper RIGI ya tiene media sanción en el Congreso
El proyecto de ley busca atraer inversiones tecnológicas innovadoras mediante incentivos fiscales y aduaneros, avanzando hacia su aprobación definitiva.
La inciativa sigue su curso en el Senado.
Mirá tambiénEn vivo: Diputados sancionó el pago a holdouts y ahora trata el Súper RIGI
Tras varias horas de debate, la iniciativa cosechó 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, y quedó lista para ser girada al Senado, donde continuará su recorrido legislativo.
El Súper RIGI es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
Sobre el Autor
#TEMAS: