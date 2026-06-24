Se premia la extracción, ¿se castiga el cuidado del suelo?

Regalías para las provincias hidrocarburíferas y retenciones para los que reponen nutrientes por la actividad agrícola

Gobernadores con petróleo y gas cobraron en 2025 hasta US$ 4200 millones por conceder la explotación; la cuenta crece este año y se suman los mandatarios de provincias mineras. ¿Por qué el cultivo del suelo en Santa Fe no recibe un trato similar, cuando obliga a reponer minerales que se van con los granos?.