El Producto Interno Bruto (PIB) arrojó una variación interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026, al tiempo que mostró una leve mejora de 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025, según informó este martes el INDEC.
El INDEC informó un crecimiento del 2,3% en el PBI al primer trimestre de 2026
El organismo estadístico registró esa mejora en la actividad con respecto al mismo trimestre de 2025, impulsado por las exportaciones. El ministro de Economía destacó el "nuevo récord histórico" en la serie desestacionalizada.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el "nuevo récord histórico" en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo, el cual creció por octavo trimestre consecutivo, "reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía".
Expansión
El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos indicó que las exportaciones fueron el segmento con el mayor aumento trimestre contra trimestre: fue de 9,8%.
Mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%) fueron los dos sectores de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p. p.) al PIB.
Así, la actividad económica logró comenzar el año con una nueva expansión. El último dato sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había arrojado un alza de 5,5% interanual en marzo.
Del lado de la demanda, por detrás de las exportaciones se ubicó el crecimiento del consumo privado (2,7%), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).
Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%) fueron los sectores con las mayores subas dentro de la oferta.
Por debajo quedaron Intermediación financiera (7,5%), Hogares privados con servicio doméstico (6,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%). Frente a este último, el crecimiento se vio traccionado por el empleo informal.
De esta manera, doce de los dieciséis sectores del PIB se expandieron durante el período enero-marzo.
Decrecimiento
A contramano se ubicaron la industria manufacturera (-1,7%), la administración pública (-1,4%), la electricidad, gas y agua (-1,1%) y el consumo mayorista y minorista (-0,3%).
La industria sigue siendo el más golpeado en términos generales, dado que no logra repuntar y muestra un sendero decreciente en el sector. Si bien hay sectores que registran avances, el incremento no alcanza para traccionar al resto de los rubros.
La oferta global retrocedió 0,1% interanual, como consecuencia del aumento del PIB y la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales.
En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales al igual que en en el consumo privado (2,7%), y una variación negativa de 0,9% en el consumo público.
Rubro por rubro
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 18,1%.
- Pesca: 27,5%.
- Explotación de minas y canteras: 12,3%.
- Industria manufacturera: -1,7%.
- Electricidad, gas y agua: -1,1%.
- Construcción: 2,5%.
- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -0,3%.
- Hoteles y restaurantes: 2,8%.
- Transporte y comunicaciones: 2,3%.
- Intermediación financiera: 7,5%.
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,9%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.
- Enseñanza: 0,1%.
- Servicios sociales y de salud: 0,5%.
- Otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales: 0,7%.
- Hogares privados con servicio doméstico: 6,3%.