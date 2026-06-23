Según el INDEC

Los salarios argentinos le ganaron a la inflación en abril, pero siguen abajo en el año

El índice salarial subió 3,7% mensual contra un IPC de 2,6%, impulsado por el sector privado y el empleo no registrado. Sin embargo, en el acumulado anual los ingresos del sector registrado avanzaron 10,7%, todavía por debajo de la inflación del primer cuatrimestre.