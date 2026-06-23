El Índice de salarios del INDEC mostró una suba mensual de 3,7% en abril, por encima del 2,6% que había marcado el Índice de Precios al Consumidor en el mismo período. Fue una mejora real en la foto del mes, después de un marzo en el que el promedio salarial había empatado exactamente con la inflación.
Los salarios argentinos le ganaron a la inflación en abril, pero siguen abajo en el año
El índice salarial subió 3,7% mensual contra un IPC de 2,6%, impulsado por el sector privado y el empleo no registrado. Sin embargo, en el acumulado anual los ingresos del sector registrado avanzaron 10,7%, todavía por debajo de la inflación del primer cuatrimestre.
La mejora mensual estuvo explicada por una dinámica distinta a la de marzo. Esta vez, el sector privado registrado empujó con más fuerza: subió 4% mensual y quedó por encima del IPC. También avanzó el sector privado no registrado, con 4,7%. El sector público, en cambio, creció 2,3%, por debajo de la inflación del mes.
En otras palabras, el promedio se sostuvo principalmente por el fuerte avance del segmento informal, mientras que los asalariados registrados —especialmente los privados— siguen corriendo por detrás del costo de vida acumulado.
El acumulado sigue en rojo
El desagregado muestra una recomposición desigual a lo largo del año. En el primer cuatrimestre, el sector privado registrado acumuló una suba de 10,1%; el sector público, 12%; y el privado no registrado, 19,7%. El total registrado quedó en 10,7% entre enero y abril.
Ahí aparece la otra parte del dato: aun con el avance de abril, los salarios siguen por debajo de la inflación acumulada del año, que había llegado a 12,3% en el primer cuatrimestre según el registro del IPC que informa el organismo estadístico.
El dato tiene peso político y económico porque llega en medio de la discusión sobre cuánto de la desaceleración inflacionaria empieza efectivamente a sentirse en el bolsillo. De acuerdo al índice, los ingresos no reconstruyen de manera uniforme lo perdido en el primer trimestre.
Pero con inflación a la baja, los salarios lograron recomponer una pequeña porción de su poder de compra. En marzo, el privado registrado había sido el segmento más rezagado, con una suba de apenas 2,1% frente a una inflación de 3,4%. En abril, ese mismo bloque mostró una recomposición nominal más clara y le permitió al total registrado subir 3,5%.
La secuencia de este índice es relevante para medir la dinámica salarial como uno de los termómetros del consumo masivo. Si ese ingreso no acompaña, la recuperación de la economía diaria difícilmente se traduzca en mayor demanda en actividades sensibles a este comportamiento como por ejemplo el comercio.
La foto interanual
En la comparación contra abril del año pasado, el índice de salarios mostró una mejora de 36,9%, por encima del 32,4% interanual que había marcado el IPC de abril. Pero, otra vez, el promedio esconde diferencias importantes.
El sector privado registrado subió 29,3% interanual y el sector público, 29,6%. Ambos quedaron por debajo de la inflación de doce meses. El único segmento claramente por encima fue el privado no registrado, con una suba de 69,6%.
La aclaración metodológica del organismo precisa que el componente del sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses porque se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Por eso, aunque aparece como el gran ganador del cuadro, su lectura requiere más cautela que la de los sectores registrados.
Dentro del sector público, el informe también abre diferencias. En abril, el subsector público nacional registró una suba mensual de 1,6%, mientras que el público provincial aumentó 2,5%. En ambos casos quedaron por debajo del IPC mensual. En términos interanuales, el subsector público nacional avanzó 23,1% y el provincial, 32,1%. En el acumulado del año, las subas fueron de 10,3% y 12,5%, respectivamente.