Finanzas públicas

Moratoria en Santa Fe: la Provincia ya recuperó $13.000 millones y el Plan A es el más elegido

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, confirmó el éxito del primer mes del plan de pagos. Más de 9.500 santafesinos ya regularizaron sus deudas tributarias.