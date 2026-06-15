Modernización

Desde el 1 de julio, la ID Ciudadana será obligatoria para todos los trámites digitales en la provincia

Con el despliegue del programa "Territorio 5.0", la administración pública dejará el papel de lado y unificará el acceso a gestiones clave como patentes, inmobiliario, API y partidas de nacimiento. Paso a paso, cómo registrarse.