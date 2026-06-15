La Provincia de Santa Fe dará un paso decisivo en su proceso de modernización administrativa el próximo 1 de julio, cuando todas las actuaciones del Estado provincial comiencen a gestionarse exclusivamente por medios digitales.
Desde el 1 de julio, la ID Ciudadana será obligatoria para todos los trámites digitales en la provincia
Con el despliegue del programa "Territorio 5.0", la administración pública dejará el papel de lado y unificará el acceso a gestiones clave como patentes, inmobiliario, API y partidas de nacimiento. Paso a paso, cómo registrarse.
La ID Ciudadana —que actualmente ya permite acceder a algunos de los trámites más demandados, como la solicitud de partidas, la consulta de infracciones de tránsito, la gestión de Patente e Impuesto Inmobiliario, registros de la licencia de conducir y la obtención de nuevos ejemplares del DNI— se convertirá desde esa fecha en la herramienta central e indispensable para operar dentro del nuevo esquema de Gobierno Digital.
La implementación de este sistema, enmarcado en el programa Territorio 5.0, transformará la relación entre los santafesinos y la administración pública mediante una plataforma unificada que promete realizar gestiones de forma más ágil, transparente y eficiente.
Adiós al papel: llega la plataforma "Timbó"
A partir del 1 de julio, todas las actuaciones administrativas se realizarán mediante la Plataforma de Gestión Digital (PDG) Timbó, que sustituirá progresivamente los circuitos basados en documentación en papel.
La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, busca simplificar procedimientos, reducir tiempos de respuesta y eliminar trámites burocráticos que durante años implicaron traslados, filas y gestiones presenciales.
"Santa Fe viene trabajando y cumpliendo con los objetivos propuestos en el plan de transformación digital desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Esto implica optimizar la calidad de los servicios, mejorando los tiempos de respuesta", afirmó el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares.
Un cambio profundo en la administración pública
Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la provincia, Julia Tonero, sostuvo que la transformación digital "tiene el potencial de modificar la forma tradicional de hacer las cosas en todas las funciones y ámbitos del gobierno y pone en jaque a la administración burocrática".
Asimismo, la funcionaria remarcó: "Si el Estado no se reformula, no se reinventa y no se vuelve a diseñar desde nuevas bases, queda cada vez más alejado de sus propósitos y de los ciudadanos. Territorio 5.0 es la política pública concreta para acercar el Estado a la sociedad contemporánea".
Paso a paso: cómo registrarse y crear la ID Ciudadana
La ID Ciudadana será la "llave" de entrada a todas las plataformas digitales del Gobierno de Santa Fe. El registro es gratuito y puede realizarse de manera online:
Ingreso: Se debe acceder al Portal Ciudadano de la provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano.
Validación: El registro puede validarse mediante los sistemas de ARCA (ex AFIP), la aplicación Mi Argentina o utilizando los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Confirmación: Una vez iniciado el trámite, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación con el asunto “Solicitud de confirmación de Email ID Ciudadana”.
Contraseña: Tras validar la cuenta, se deberá crear una clave de seguridad de entre 8 y 20 caracteres (debe incluir al menos dos letras mayúsculas y dos números).
Domicilio Digital: Finalmente, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones y la adhesión al Domicilio Digital.
Importante: El Domicilio Digital constituye un requisito obligatorio y funciona como la bandeja electrónica donde cada ciudadano recibirá las notificaciones, comunicaciones y actualizaciones vinculadas a sus trámites ante la provincia.
Para facilitar la incorporación de los usuarios, la Provincia puso a disposición un video tutorial explicativo que se puede consultar en el siguiente enlace: https://youtu.be/Eo_XR-eZxP8.