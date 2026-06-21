Regularización

Más de 9.500 santafesinos adhirieron al plan especial de pagos por deudas tributarias

En su primer mes de vigencia plena, el programa impulsado por el Gobierno de Santa Fe registró 9.523 adhesiones. La herramienta ofrece hasta 36 cuotas y tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según el perfil del contribuyente.