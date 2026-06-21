Reuniones con diputados y senadores

Avanza la consulta sobre el futuro de la Plaza Italia de Santa Fe con aportes de la comunidad

La Legislatura mantuvo reuniones con especialistas, vecinos y asociaciones italianas para delinear la recuperación integral del espacio público ubicado frente al edificio legislativo. Buscan consensuar un proyecto que combine patrimonio, identidad y uso ciudadano.