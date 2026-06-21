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Reuniones con diputados y senadores

Avanza la consulta sobre el futuro de la Plaza Italia de Santa Fe con aportes de la comunidad

La Legislatura mantuvo reuniones con especialistas, vecinos y asociaciones italianas para delinear la recuperación integral del espacio público ubicado frente al edificio legislativo. Buscan consensuar un proyecto que combine patrimonio, identidad y uso ciudadano.

Actualmente, el lugar funciona como estacionamiento. Su recuperación pretende compatibilizar el valor patrimonial del sector con nuevos usos recreativos y comunitarios. Foto: Fernando NicolaActualmente, el lugar funciona como estacionamiento. Su recuperación pretende compatibilizar el valor patrimonial del sector con nuevos usos recreativos y comunitarios. Foto: Fernando Nicola
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La propuesta de poner en valor Plaza Italia sumó esta semana nuevas instancias de consulta impulsadas por la Legislatura provincial. Primero fue el turno de representantes del Colegio de Arquitectura y de las facultades santafesinas (de UNL y UCSF). Luego participaron entidades de la colectividad italiana y de la vecinal del barrio Sur. En ambos encuentros emergió un punto de coincidencia: la necesidad de que el proyecto de intervención tenga como eje la devolución del espacio -que hoy funciona como playa de estacionamiento- para el disfrute de los vecinos.

La presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, María Victoria Alconchel, confirmó a El Litoral que durante la reunión realizada en la Cámara de Senadores el pasado miércoles las instituciones manifestaron su acuerdo con la recuperación de la plaza, aunque pusieron el foco en el mecanismo para definir la intervención.

"Lo que se debatió fue cómo podría ser ese proceso para que realmente sea participativo y consensuado -explicó-. El colegio y las otras instituciones propusieron de forma unánime el concurso abierto de ideas en una primera instancia para la Plaza Italia y también para un futuro Paseo de los Tres Poderes o Paseo de la Constitución como el mecanismo más adecuado para llevar adelante este proceso”.

Alconchel señaló, además, que la recuperación de la plaza debería analizarse dentro de una estrategia urbana más amplia vinculada al casco histórico de la ciudad. “Esta intervención debería pensarse en términos ampliados para generar lineamientos de intervención en todo el área de los tres poderes", indicó, al mencionar la necesidad de contemplar aspectos patrimoniales, paisajísticos, hídricos y de articulación con edificios emblemáticos como Casa de Gobierno, Tribunales y la Plaza 25 de Mayo.

Mirá tambiénLa plaza Italia, frente a la Legislatura de Santa Fe, se recuperará para uso de los vecinos

Del encuentro participaron el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig -quien es el propulsor de la iniciativa-, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, junto al senador Julio “Paco” Garibaldi y el diputado José Corral.

La semana anterior, Michlig anunció que la Plaza Italia comenzará a transitar un proceso de recuperación para volver a convertirse en un espacio público abierto para los vecinos. Y dijo que el proyecto cuenta con visto bueno del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Juan Pablo Poletti, con la intención de recuperar la plaza con zonas verdes, juegos infantiles y sectores de encuentro.

Representantes de instituciones académicas y profesionales participaron de una reunión convocada por la Legislatura. Foto: Gentileza SenadoRepresentantes de instituciones académicas y profesionales participaron de una reunión convocada por la Legislatura. Foto: Gentileza Senado

El planteo de los vecinos

El segundo encuentro convocó a representantes de las asociaciones italianas y de la Vecinal Zona Sur. “Fue una buena reunión. Desde la vecinal valoramos mucho la invitación para participar. Nosotros siempre consideramos que todo espacio verde es importante para el disfrute del vecino, así lo planteamos en la reunión”, expresó Laura D'Andrea, presidenta de la vecinal.

La vecinalista señaló que, tras los encuentros realizados, el próximo paso será el trabajo técnico para la elaboración de propuestas. “Por el momento estará trabajando el Colegio de Arquitectos para recibir proyectos acordes con las ideas expuestas por la colectividad italiana, la de los arquitectos y la nuestra", afirmó.

Ese encuentro, realizado el jueves, contó con la presencia de las diputadas Clara García y Gisel Mahmud y de los senadores Felipe Michlig y Paco Garibaldi.

Los referentes de las asociaciones pidieron revalorizar toda la parte escultórica de la plaza que representa la italianidad. Foto: Manuel FabatíaLos referentes de las asociaciones pidieron revalorizar toda la parte escultórica de la plaza que representa la italianidad. Foto: Manuel Fabatía

Lugar de encuentro para la colectividad italiana

Entre las entidades italianas hubo coincidencias respecto de la necesidad de revalorizar la plaza como espacio de encuentro comunitario y de preservar los elementos patrimoniales vinculados a la inmigración italiana.

La presidenta de la Asociación Emilia Romagna de Santa Fe, Silvana Bruschi, recordó que el lugar alberga el Monumento al Inmigrante Italiano y que durante años fue sede de distintas actividades. “Solíamos reunirnos muchísimos, 100 ó 200 personas, a celebrar el Día del Inmigrante Italiano. Lamentablemente no estábamos pudiendo realizar esas actividades en esta plaza porque estaba descuidada y el monumento había sido vandalizado”, señaló.

Por eso manifestó su respaldo a la iniciativa legislativa. "Estamos muy conformes y celebramos esta propuesta porque vamos a poder volver a apropiarnos, como colectividad italiana, de este espacio", afirmó. Y aclaró que la principal preocupación de las asociaciones no pasa por definir obras específicas sino por garantizar la preservación de la identidad del lugar. “Lo que a nosotros nos interesa es que se mantenga el espacio para la italianidad, para los santafesinos italianos”, remarcó.

Vecinal y referentes de asociaciones italianas también aportaron sus consideraciones sobre qué usos darle al espacio. Foto: Gentileza SenadoVecinal y referentes de asociaciones italianas también aportaron sus consideraciones sobre qué usos darle al espacio. Foto: Gentileza Senado

Patrimonio, participación y nuevos usos

José Figura, presidente de la Asociación Familia Siciliana de Santa Fe, destacó la importancia de que las entidades que utilizan habitualmente la plaza puedan intervenir en la elaboración de las bases del futuro concurso. “Celebramos que se haga esta convocatoria porque preocupan las intervenciones donde los actores que usamos la plaza no participan. De alguna manera se abre el juego y nos quedamos muy conformes con esto", sostuvo.

Además, consideró que las instituciones tienen ahora la responsabilidad de aportar criterios para orientar las futuras propuestas. “Tenemos la responsabilidad de tirar las pautas para que la gente que concurse tenga elementos confiables y reales de lo que va a proyectar”, indicó.

Figura señaló que durante la reunión también surgieron ideas vinculadas a posibles usos del espacio público, aunque aclaró que esas definiciones quedarán sujetas al concurso o a los proyectos que se presenten.

Por su parte, Fabián Forte, integrante del Museo del ex Hospital Italiano, puso el acento en la necesidad de preservar el patrimonio cultural asociado a la inmigración italiana. “Principalmente queremos poner en valor todo lo que es el patrimonio cultural de la plaza que representa la italianidad en la ciudad”, expresó.

Y agregó: "Queremos revalorizar toda la parte escultórica que representa la italianidad y recuperar ese valor cultural intrínseco, patrimonial, de la ciudad y de la italianidad toda".

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