El gobierno de la provincia de Santa Fe continúa con obras importantes en la ciudad capital. Prueba de ello son tres frentes, dos en el norte y uno en el sur que cambiarán notoriamente el entramado urbano.
En imágenes: tres obras que cambiarán dos ejes urbanos de Santa Fe
Los trabajos en Av. Peñaloza muestran un interesante avance con calzada, rotondas y la futura ciclovía. Mientras, a la vera de la Av. French la Villa Olímpica resalta en el sector norte. Por último, el bulevar Tacca está en plena etapa de desarrollo, para consolidarse como un corredor deportivo a pleno.
En el norte capitalino, avanzan sostenidamente las tareas en el corredor de la Av. Peñaloza desde Gorriti y hasta calle Chaco, unos 1.350 metros según lo informado oportunamente.
Al respecto, este fin de semana desde el ministerio de Obras Públicas indicaron: “Seguimos renovando Avenida Peñaloza con obras que mejoran la conectividad y transforman el espacio público”.
Y agregaron: “Cada avance representa más comodidad para vecinos, comerciantes y miles de personas que transitan diariamente por este sector de la ciudad”.
De Villa a barrio
Paralelamente, es notorio cómo progresa la obra a la vera de la Av. French, donde se está transformando un plan de vivienda abandonado en la Villa Deportiva donde se alojarán deportistas que participen en los Suramericanos 2026.
Desde la cartera que conduce Lisandro Enrico, compartieron por redes sociales una serie de imágenes con el siguiente mensaje: “Su impacto irá mucho más allá del evento: las viviendas formarán parte de un nuevo barrio que quedará para la ciudad. Una inversión que combina deporte, desarrollo urbano y futuro”.
Como informó este medio, la empresa Piramide SA lleva adelante los trabajos que se destacan por la construcción de viviendas tradicionales, con fundaciones y estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos huecos y comunes, cubiertas de chapa galvanizada, contrapisos de hormigón y pisos cerámicos, según consta en las descripciones oficiales.
Se habilitarán 346 viviendas en un complejo ubicado cercano a la Av. French que será la Villa Deportiva y luego, cuando los juegos sean historia, podrán ser habitadas por santafesinos.
En el extremo sur, un gigante
Por último, quienes circulen por la circunvalación podrán notar luego de la curva del varadero Sarsotti un nuevo gigante que se emplaza en barrio Centenario. Se trata del microestadio que será estrenado en los Odesur.
Precisamente, esa cancha techada está ubicada sobre Bv. Tacca, uno de los corredores que está siendo renovado para acompañar las obras vinculadas a los Suramericanos. “Se está transformando por completo para convertirse en un corredor moderno, seguro y preparado para el futuro”, explicaron desde el ministerio de Obras Públicas.
“Con nuevas rotondas, bicisendas, alumbrado renovado y amplios espacios verdes, esta obra mejora la movilidad diaria de miles de vecinos y potencia toda la zona del CARD y el Microestadio que recibirá a los Juegos Suramericanos 2026”, agregaron en un posteo con las fotos que aquí se publican.
Dos obras más
Cabe destacar que en el marco del Acuerdo Capital se llevan a adelante otras dos obras. Por un lado, la remodelación del cantero central de la Costanera; en el tramo comprendido por el monumento al General López y el Bv. Muttis.
Por otra parte, se hace lo propio en la Av. Aristóbulo del Valle, desde Galicia y hasta su intersección con Gorriti. En este caso, los trabajos son visibles y ya están siendo usado por vecinos, mientras se encara el último tramo de las tareas.