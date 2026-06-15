A estrenar pronto

En imágenes: tres obras que cambiarán dos ejes urbanos de Santa Fe

Los trabajos en Av. Peñaloza muestran un interesante avance con calzada, rotondas y la futura ciclovía. Mientras, a la vera de la Av. French la Villa Olímpica resalta en el sector norte. Por último, el bulevar Tacca está en plena etapa de desarrollo, para consolidarse como un corredor deportivo a pleno.